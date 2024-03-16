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مغني الراب الأمريكي لِيل جون يشهر إسلامه- (فيديو)

16 - مارس - 2024

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لوس أنجليس: أشهر مغني الراب والمنتج الأمريكي الشهير، لِيل جون، إسلامه في أحد مساجد ولاية كاليفورنيا، في ثاني حالة اعتناق للإسلام بين الأوساط الشهيرة بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من رمضان.

وقبل أداء صلاة الجمعة، حضر جون إلى مسجد الملك فهد في مدينة لوس أنجليس كبرى مدن كاليفورنيا، معلنا اعتناقه الإسلام.

وفي مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر مغني الراب الأمريكي وهو ينطق الشهادتين باللغتين العربية والإنكليزية.

وولد مغني الراب عام 1972 في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، واسمه الحقيقي جوناثان إتش سميث، ومعروف بدوره الرائد في تقديم هذا النوع الفرعي من موسيقى الهيب هوب (الراب) في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

ومؤخرا، أطلق ليل جون الذي يحظى بمتابعة أكثر من مليون مستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي والمعروف باهتمامه بالمعتقدات الباطنية، ألبومه التأملي ولاقى اهتماما كبيرا.

وجون، ثاني أمريكي يعتنق الإسلام خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الحالي، بعد الكاتب والناشط شون كينغ.

(الأناضول)

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  1. يقول عبود المانع:
    مارس 16, 2024 الساعة 11:00 م

    هنيئا له ونسأل الله أن يثبته أن يبعد عنه أولاد الحرام الذي حرموا أندرو تايت من رمضان الثاني خارج أسوار السجن ، وكما نعلم فقد تم توقيفه في أول أيام شهر رمضان المبارك الجاري ، كما قاضى أيضا رمضان السنة الماضية في نفس السجن في رومانيا ..

    رد

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