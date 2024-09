مغني الراب الأمريكي لِيل جون يشهر إسلامه- (فيديو)

لوس أنجليس: أشهر مغني الراب والمنتج الأمريكي الشهير، لِيل جون، إسلامه في أحد مساجد ولاية كاليفورنيا، في ثاني حالة اعتناق للإسلام بين الأوساط الشهيرة بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من رمضان.

وقبل أداء صلاة الجمعة، حضر جون إلى مسجد الملك فهد في مدينة لوس أنجليس كبرى مدن كاليفورنيا، معلنا اعتناقه الإسلام.

وفي مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر مغني الراب الأمريكي وهو ينطق الشهادتين باللغتين العربية والإنكليزية.

American rapper and producer Lil Jon has embraced Islam at a mosque in Los Angeles, USA. May Allah keep on the straight path. pic.twitter.com/93o66wZexc

— Allah Islam Quran (@AllahGreatQuran) March 16, 2024