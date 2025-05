مغني الراب الفلسطيني الأصل سان لوفان حمل غزة إلى مسرح مهرجان كوتشيلا- (فيديوهات)

كاليفورنيا (الولايات المتحدة): بإيقاعات راقصة ورسالة تضامن مع الفلسطينيين، أطلّ من على خشبة مهرجان كوتشيلا الأمريكي السبت مغني الراب ذو الأصول الفلسطينية والفرنسية والجزائرية والصربية مروان عبد الحميد Saint Levant والذي اكتسب شهرته عبر الإنترنت.

ورغم تزامن حفلة سان لوفان مع العودة البارزة إلى المسرح لفرقة البانك الأمريكية “نو داوت”، تمكن الفنان البالغ 23 عاما من استقطاب جمهور ملأ خيمة “غوبي” الخاصة بالمهرجان الضخم الذي يقام وسط صحراء كاليفورنيا.

وأدّى سان لوفان أغنيات قديمة وجديدة له أمام حشد من المعجبين الذين لوّح كثر منهم بالأعلام الفلسطينية ووضعوا كوفيات.

وقال الفنان وسط الهتافات “كوتشيلا، اسمي سان ليفان، ولدت في القدس ونشأت في غزة”.

وذكّر سان لوفان الجمهور بأن “شعب غزة يشهد إبادة جماعية وحشية منذ ستة أشهر. وشعب فلسطين يعاني احتلالاً وحشياً منذ 75 عاما”، مضيفاً “لست أنا فقط على المسرح، بل العالم العربي كله على المسرح”.

واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل، نفذت إسرائيل بعده عمليات قصف أتبعتها بهجوم بري. واضطر أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى مغادرة منازلهم واللجوء إلى جنوب القطاع.

وأمضى مروان عبد الحميد طفولته في غزة قبل أن تضطر عائلته للانتقال إلى الأردن. وهو يعيش راهناً في مدينة لوس أنجليس الأمريكية.

وانتشرت أغنيته من نوع الراب Very Few Friends وهي بثلاث لغات انتشاراً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد إصدارها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022. كذلك لقيت أغنيته المنفردة From Gaza With Love “من غزة مع الحب” عام 2023 نجاحاً كبيراً.

وقدّم سان لوفان في حفلته ضمن مهرجان كوتشيلا أغنيات جديدة من بينها Deira، على اسم فندق “الديرة” الذي بناه والده في غزة وتعرّض للقصف في الأشهر الأخيرة، و5am in Paris أي “الخامسة صباحاً في باريس” التي طرحها قبل بضعة أيام.

وأوضح لجمهوره أنها أغنية “عن المنفى، وهو شعور نعرفه نحن الفلسطينيين جيداً”.

View this post on Instagram A post shared by lover boy levant (@saintlevant)

(أ ف ب)