مغني راب في فرقة “نيكاب” يمثل أمام محكمة في لندن بتهمة دعم حزب الله

لندن: يمثل مو شارا، مغني الراب في فرقة “نيكاب” الإيرلندية الشمالية، أمام محكمة في لندن الأربعاء، بتهمة ارتكاب “مخالفة إرهابية” بعد رفعه علم حزب الله خلال حفلة موسيقية.

وفي 21 أيار/ مايو، وُجّهت إلى ليام أوهانا المعروف بمو شارا، تهمة رفع علم الحزب اللبناني المدعوم من إيران، والمصنّف كمنظمة إرهابية في المملكة المتحدة، وذلك أثناء حفلة موسيقية لفرقته في لندن في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

كذلك، اتُهم بالهتاف قائلا: “هيا يا حماس! هيا حزب الله!”.

ومن المقرّر أن يمثل مغني الراب البالغ من العمر 27 عاما أمام محكمة وستمنستر الجزئية، الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (9,00 بتوقيت غرنتش). ولطالما نفت الفرقة أي دعم لحزب الله، واصفة القرار بأنه “سياسي”.

Tomorrow Mo Chara is back in Westminster Magistrates Court as the British government’s carnival of distraction continues. Since his last court appearance Israel has murdered another 9,000 Palestinians, mainly children and women. Over 1,000 murdered whilst queuing for aid,… pic.twitter.com/ZM6uYyUE3M — KNEECAP (@KNEECAPCEOL) August 19, 2025

وفيما انتقدت إسرائيل، قالت الفرقة التي تتحدر من بلفاست، في منشور على حسابها بمنصة إكس الثلاثاء، “غدا، سيعود مو شارا إلى محكمة البداية في ويستمنستر، في وقت تواصل الحكومة البريطانية البحث عن وسيلة إلهاء”.

ودعت الفرقة أنصارها للحضور إلى المحكمة الأربعاء.

وخلال جلسة استماع أولى في منتصف حزيران/ يونيو، قال محامو مغني الراب إن توجيه التهم إليه جاء بعد انقضاء المهلة القانونية المحدّدة بستة أشهر. ثمّ أُجّلت القضية إلى نهاية آب/ أغسطس ومن المقرّر مراجعة هذه النقطة الأربعاء.

وتصدّرت فرقة نيكاب عناوين الصحف خلال الأشهر الأخيرة بسبب مواقفها المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل.

وتأسست فرقة نيكاب في عام 2017، واعتادت على إثارة الجدل. بالنسبة إلى محبيها، فأعضاؤها يتمتعون بالجرأة لتحدي النظام القائم، أما بالنسبة إلى منتقديها، فهي متطرفة خطرة.

(أ ف ب)