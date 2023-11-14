مغني راب مصري يحول جولاته الأوروبية منبرا لدعم القضية الفلسطينية

القاهرة ـ «القدس العربي» : يجتهد مغني الراب المصري أحمد علي، الذي يعرف باسم «ويجز» نصرة القضية الفلسطينية على المسارح الغربية منذ بدء هجوم قوات الاحتلال على قطاع غزة وإلحاق الدمار والقتل بأهله. فبعد الانتهاء من أي حفلة يتحدث الإنكليزية لتوصيل صوت الشعب الفلسطيني، ويطالب بوقف الحرب، ويخرج حاملا العلم الفلسطيني والوشاح، ولم يتوقف عند ذلك فقط، بل أعلن التبرع بجزء من أرباح الجولة لدعم فلسطين، وفي أي مظاهرة داعمة لهم يشارك فيها وينشر الصور والفيديوهات عبر حسابه على إنستغرام.

وشارك ويجز في مظاهرات لمساندة الشعب الفلسطيني في سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ونشر صورا وفيديوهات عبر حسابه على إنستغرام من المظاهرات، وظهر فيها مرتديا الكوفية الفلسطينية على رأسه ويحمل العلم ويتجول به.

وفى نهاية الشهر الماضي رفع علم فلسطين في إحدى حفلاته في كندا وهتف الجمهور معه «الحرية لفلسطين».

وفي جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية أكد أنه كان من المقرر اتخاذ خطوة إلغاء تلك الحفلات، إلا أنهم فضلوا استغلالها لصالح غزة بالتنويه لما يحصل على الأرض واستغلال الحفلات لدعمهم، سواء عبر التبرع لأهالينا في غزة أو بالحديث حول القضية الفلسطينية. كما شارك في وقفة في لندن، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، ونشر فيديو للوقفة الاحتجاجية على صفحته عبر موقع «إنستغرام».