مغني راب يرفض مشاركة المنصة مع سعد لمجرد- (فيديوهات)

الرباط – “القدس العربي”:

أغضب مغني الراب المثير للجدل طه فحصي، الملقب بـ “الغراندي طوطو”، جمهور الفنان سعد لمجرد بعد تلميحه إلى رفض مشاركة المنصة نفسها مع “المعلم” ضمن فعاليات مهرجان القنيطرة، الذي يمتد من 23 إلى 26 آب/أغسطس الجاري ويعرف مشاركة العديد من نجوم الغناء المغاربة.

واعتبر جمهور لمجرد تلميح “طوطو” استفزازًا وإهانة للفنان سعد، خاصة عندما قال في “لايف” متداول بعبارة صريحة: “اللهم عادل الميلودي”، في إشارة إلى قبوله مشاركته المنصة على مضض، بسبب ازدحام أجندته الفنية والتزامات مسبقة.

الجدل الذي اشتعل على مواقع التواصل بين جمهور الفنانين، امتد إلى عدد من الصفحات، ومنها صفحة “لبوز” التي قالت إن “طوطو” كان في الماضي “يتوسل للمجرد من أجل أغنية، لكن سعد تجاهله تمامًا”، وهو اليوم يرفض الغناء معه على الخشبة نفسها، معتبرة أن السبب هو الخوف “من خطف الأضواء”.

وساهمت القاعدة الجماهيرية الواسعة لكل من لمجرد و”طوطو” في تحول النقاش إلى حرب رقمية، يستعمل فيها عشاق الراب ما يسمى بـ “الكلاشات”، بينما استند عشاق “المعلم” إلى نجوميته العالمية في الرد على جمهور “الرابور” المثير للجدل.

وشدد بعض المتتبعين على أن الفارق بين لمجرد و”طوطو” شاسع جدًا من حيث مضمون الأغاني ونوعية الكلمات وأسلوب الغناء، مع العلم أن الأغنية الشبابية العصرية تختلف تمامًا عن فن الراب، وأن كليهما يسبح في عالمه الخاص.

كما استغرب أنصار لمجرد من الدعم الكبير الذي يتلقاه “طوطو” من وزارة الثقافة، عبر برمجته في مجموعة من المهرجانات والملتقيات، خاصة تلك المنظمة أو المدعمة من طرف الوزارة، رغم الجدل الذي يثيره دائمًا وعدم احترامه لتقاليد المجتمع وقيمه المحافظة، وضربه للأخلاق العامة عرض الحائط.

وعادت ذاكرة منتقدي “طوطو” إلى واقعة شربه الخمر في سهرة علنية، وأيضًا تدخينه “الحشيش” على الخشبة، ناهيك عن العبارات الخادشة للحياء التي يتفوه بها، وحتى تصريحاته الإعلامية التي لا تخلو من الجدل.

من جهته، كان سعد لمجرد قد أعلن قبل أيام عن مشاركته في مهرجان القنيطرة عبر “لايف” نشره على حسابه في موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، ورحب بجمهوره في هذه التظاهرة الفنية التي تشهدها المدينة المجاورة للعاصمة الرباط.

وكردّ مبطن على تصريحات “طوطو”، نشر لمجرد مقطع فيديو لمغني الراب “الحر” وهو يؤدي أغنية “المعلم” الشهيرة من على منصة إحدى السهرات، واعتبر جمهوره ذلك بمثابة “كلاش” موجه إلى “الغراندي”. فيما وجّه له سعد تحية قائلاً: “لك مني كل الحب والتقدير أيها الفنان الرائع والخلوق”.

الجدل لم يتوقف عند جماهير لمجرد وعشاق الراب، بل تجاوزه إلى قبة البرلمان، عندما راسل البرلماني مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” المعارض، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بسبب المشاركة المبرمجة لـ “الغراندي طوطو” في مهرجان القنيطرة. وأوضح أن إشراك هذا الفنان في برنامج المهرجان “يتعارض مع قيم المجتمع المغربي” بالنظر إلى محتوى كلمات أغانيه.

وأشار البرلماني إلى أن عددًا كبيرًا من سكان مدينة القنيطرة عبّروا عن استيائهم من مشاركة الفنان المذكور الذي يؤدي أغانٍ بكلمات “نابية”، ويعتمد في ظهوره على “هيئة غريبة” ذات مظهر مستفز، بالرغم من سوابقه، مما يعد ضربا للقيم وثقافة المجتمع المغربي، معتبرين أن ذلك تشجيع على الانحلال الأخلاقي، وفق تعبير صاحب الرسالة.

ولم يفت الابراهيمي التذكير بأن مهرجان القنيطرة يُموَّل من المال العام، معتبرا أن تخصيص مبالغ مالية كبيرة لهذه التظاهرة “يثير علامات استفهام”، بالنظر إلى ما تعانيه المدينة من خصاص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية والإنارة وغيرها، ناهيك عن تحديات البطالة.

وتساءل البرلماني الإسلامي المعارض عن المعايير المعتمدة في اختيار المشاركين في هذا المهرجان من طرف مجلس بلدية القنيطرة، باعتباره شريكا للجمعية المنظمة لهذه الفعاليات الفنية. كما طالب بالكشف عن “الضمانات” الكفيلة بجعل الفنانين المشاركين يلتزمون باحترام القيم المجتمعية والأخلاق العامة أثناء إحيائهم للسهرات، كما استفسر عن المقتضيات الزجرية في حالة خرقهم لبنود الاتفاق أو استعمالهم لعبارات نابية.