مغني من أستونيا يعتذر لإيطاليا بعدما تسبّبت أغنيته بإثارة الغضب في روما

مغني الراب الأستوني تومي كاش ضمن أسبوع الموضة في باريس. 25 يناير 2025. ا ف ب

روما: قدّم مغني من أستونيا، ينافس في مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” لهذا العام، اعتذاره، عقب أن تسبّبت أغنيته “اسبريسو ماكياتو” في إثارة الغضب في إيطاليا.

وقال تومي كاش لشبكة “راي 2” الإيطالية، أمس السبت: “لم أقصد الإساءة لأي شخص بأغنيتي”، مضيفاً: “أنا أحب إيطاليا”.

وتمزج الأغنية ما بين اللغتين الإنكليزية والإيطالية.

وقال كاش (33 عاماً) إنه لم يقصد الإساءة لإيطاليا وشعبها.

وأضاف: “أكن خالص الاحترام لهذا المكان. أحب هذه الدولة والطعام والفن المعماري والتصميم والقهوة. لم أتخيل قط أن هذا يمكن أن يحدث “.

وكان نائب رئيس مجلس الشيوخ جيان ماركو تشينتينايو قد طالب، الشهر الماضي، بحظر دخول أستونيا المسابقة، قائلاً إن الأغنية “مليئة بالصور النمطية” التي تهين الإيطاليين.

وكتب تشينتينايو، الذي ينتمى لحزب الرابطة اليميني المتطرف، على تطبيق أنستغرام: “يجب منع أي شخص يسيئ لإيطاليا من المشاركة في يوروفيجن”.

وقد شوهدت الأغنية حتى الآن أكثر من 7ر4 مليون مرة عبر تطبيق يوتيوب، خاصة منذ بدء ظهور الضجة حول الأغنية.

ومن المقرر أن تعقد مسابقة يوروفيجن هذا العام في بازل بسويسرا في منتصف مايو/أيار المقبل.

(د ب أ)