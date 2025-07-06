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مغنٍ كرواتي يميني والجمهور يؤدون التحية النازية في حفل ضخم

منذ ساعتين

تجمع معجبو المغني الكرواتي ماركو بيركوفيتش تومسون في ميدان سباق الخيل في زغرب في 5 يوليو/تموز 2025. ا ف ب

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زغرب: أدى مغن كرواتي يميني ومئات الآلاف من محبيه التحية النازية إبان الحرب العالمية الثانية، في حفل ضخم في العاصمة الكرواتية زغرب، ما أثار انتقادات.

وتبدأ أشهر أغاني المغني ماركو بيركوفيتش، التي أنشدها خلال حفل أمس السبت، بـ “من أجل الوطن.. استعدوا”، وهو ما يعتبر تحية استخدمها نظام أوستاشا في عهد النازية في كرواتيا، الذي أدار معسكرات الاعتقال.

وكان بيركوفيتش، واسم شهرته تومسون، على اسم سلاح آلي أمريكي الصنع، قد قال إن الأغنية والتحية تركزان على الحرب العرقية 1995-1991 في كرواتيا، التي حارب فيها باستخدام أسلحة أمريكية، عقب استقلال بلاده عن جمهورية يوغسلافيا السابقة. وأوضح أن الأغنية المثيرة للجدل هى ” شاهد على عصر”.

(أب)

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