مغن بريطاني يقاضي شركة محاسبة تخلت عن التعامل معه بسبب غزة واتهامه إسرائيل بالإبادة الجماعية

لندن- “القدس العربي”:

ذكر موقع “سكاي نيوز” أن المغني بول ويلر والذي قاد فرقة “ذي جام” الغنائية سابقا، قدم دعوى قضائية ضد شركة المحاسبة التي كان يتعاون معها لتوقفها عن إدارة حساباته بسبب مواقفه من غزة واتهامه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية هناك.

وجاء في التقرير أن ويلر (67 عاما) رفع دعوى يتهم فيها شركة “هاريس وتروتر” بالتمييز في المعاملة بعد أن أنهت الشركة علاقتها المهنية.

ويقول محامو ويلر المغني وكاتب الأغاني، إنه أبلغ في آذار/ مارس بأن شركة المحاسبة واستشارات الضريبة لن تعمل معه أو شركاته.

ووفقا للرسالة التي اطلعت عليها وكالة “بربس أسوسيشن” وجاءت على شكل رسالة واتساب من أحد الشركاء في الشركة: “من المعروف جيدا مواقفكم السياسية فيما يتعلق بإسرائيل والفلسطينيين وغزة، لكننا كشركة نشعر بالإهانة من الادعاءات بأن إسرائيل ترتكب أي نوع من الإبادة الجماعية”، و”لكل شخص الحق في التعبير عن آرائه، لكنكم تدعون آراء معادية لإسرائيل لدرجة أننا كشركة ذات جذور يهودية والعديد من الشركاء اليهود، لسنا مستعدين للعمل مع شخص يحمل هذه الآراء”.

لكن المحامين الذين يمثلون ويلر قالوا إنه بإنهاء خدمات موكلهم، مارست الشركة مارست تمييزا غير قانوني ضد معتقدات المغني الفكرية المحمية بالقانون، بما في ذلك أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وأنه يجب الاعتراف بفلسطين كدولة قومية.

وقال ويلر: “لطالما عارضت الظلم، سواء كان فصلا عنصريا أو تطهيرا عرقيا أو إبادة جماعية. ما يحدث للشعب الفلسطيني في غزة كارثة إنسانية”.

وقال أيضا: “أؤمن بحقهم في تقرير المصير والكرامة والحماية بموجب القانون الدولي، وأعتقد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضدهم. يجب فضح ذلك”. وأضاف أن “إسكات من يقولون هذه الحقيقة ليس مجرد رقابة، بل هو تواطؤ”. وأكد: “اتخذت إجراء قانونيا ليس فقط من أجلي، بل للمساعدة في ضمان عدم معاقبة الآخرين بالمثل لتعبيرهم عن معتقداتهم بشأن حقوق الشعب الفلسطيني”.

وبحسب الرسالة القانونية فإن ويلر سيتبرع بأي تعويضات يتلقاها لجهود الإغاثة الإنسانية في غزة”.

وقال كورماك ماكدونو، المحامي في مكتب “هودج جونز وألين” والذي يمثل ويلر، إن قضيته “تعكس نمطا أوسع من محاولات إسكات الفنانين والشخصيات العامة الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين”. وأضاف ماكدونو: “نشاهد في داخل صناعة الموسيقى بشكل خاص جهودا لتهميش من يحاولون التعبير عن التضامن مع غزة”.

ولم ترد شركة هاريس وتروتر على طلب القناة للتعليق.