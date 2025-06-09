مفاجأة.. العروض الأوروبية المثيرة تنهال على زياش

الرباط- “القدس العربي”:

تصدر الميغا ستار المغربي حكيم زياش، عناوين الصحف والمواقع الرياضية في الساعات القليلة الماضية، بعاصفة من التقارير التي تضع اسمه في جمل مفيدة مع أكثر من ناد أوروبي، وذلك بعد أيام تعد على الأصابع من إعلان رحيله بالتراضي عن ناديه السابق الدحيل القطري، قبل عام من انتهاء عقده مع أصحاب “ستاد عبدالله بن خليفة”.

ونقلت العديد من الصحف والمواقع الرياضية المحلية عن صحيفة “توتو كالتشيو” الإيطالية، أن قائد أسود أطلس السابق، في طريقه للعودة مرة أخرى إلى الملاعب الأوروبية، استنادا إلى معلومات تُفيد بأنه يتصدر قائمة المطلوبين لدى فريق فيورنتينا في سوق الانتقالات الصيفية، كجزء من خطة الإدارة لإحياء الدماء في الثلث الأخير من الملعب، بعد رحيل المدرب السابق رافييلي بالادينو.

أرجع نفس المصدر سبب اهتمام ممثل فلورنسا بنجم تشيلسي السابق، أولا لحاجة الفريق للاعب بنفس الجودة والخبرة في المرحلة القادمة، وأيضا لسهولة التوقيع معه، باعتباره صفقة مجانية بعد رحيله المفاجئ عن الدحيل القطري، وهي نفس المواصفات والمميزات التي جعلت زياش يلمع في أعين أكثر من ناد إيطالي آخر، منهم مشروع المدرب الإسباني الشاب سيسك فابريغاس مع كومو، الصاعد حديثا إلى جنة كرة القدم في تسعينات القرن الماضي.

ووفقا لما ذكرته منصة “أنا الخبر” و”سكور 365″ نقلا عن مصادر إيطالية، فإن الاهتمام الإيطالي لا يقتصر على الفيولا وكومو، حيث تبرز أندية أخرى كواجهات محتملة لصاحب الـ32 عاما في الموسم الجديد، والإشارة إلى روما، الذي سيقوده المدرب غيان بييرو غاسبريني، بداية من الموسم الجديد، وبدرجة أقل ميلان، الذي سيبدأ مرحلة جديدة تحت قيادة مدربه الأسبق العائد إلى “سان سييرو” ماكس أليغري، دون استبعاد دخول أندية أخرى على الخط، كمؤشر على اقترابه من العودة إلى أعلى مستوى تنافسي في أوروبا، عبر بوابة الكالتشيو الإيطالي.

وتأتي هذه الأنباء، مع تجدد الشكوك والشائعات حول مستقبله الدولي مع منتخب بلاده، بموجة جديدة من التقارير والأخبار التي تزعم أنه في طريقه لاتخاذ قرار الاعتزال الدولي، بل إن بعض المصادر صدقت على صحة هذه المعلومة، مع استمرار غيابه عن معسكر المنتخب للمرة الرابعة على التوالي، لكن البعض الآخر ينفي بشكل قاطع، آخرهم موقع “كووورة” الشهير، الذي علم من مصدر مقرب من صاحب الشأن، أنه لم يُبدِ أي رغبة في الاعتزال أو التراجع عن تمثيل أسود أطلس.