مفاجأة عن مصير التحقيق مع محمد رمضان بسبب حفله في أمريكا

“القدس العربي”: أصدر سيد محمود، المستشار الإعلامي لاتحاد النقابات الفنية الثلاث، بياناً صحافياً كشف فيه عن مفاجأة في التحقيق مع الفنان محمد رمضان في أزمة ملابسه الجريئة بحفله في أمريكا، والذي كان مقرراً أن يخضع له بعد عودته إلى مصر.

وأكد المستشار الإعلامي لاتحاد النقابات الفنية الثلاث، في بيانه أن رمضان لن يخضع للتحقيق طالما أنه قدّم اعتذاراً الى الجمهور.

وكان محمد رمضان قد أثار حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب إطلالته الأخيرة في حفله بمهرجان “كوتشيلا” في أمريكا.

وبات رمضان في مرمى الانتقادات بسبب إطلالته المثيرة للجدل، إذ وجّهت إليه اتهامات عدة بأنه يُسيء إلى صورة الفنان المصري؛ وذلك بسبب ارتدائه ملابس غير لائقة وتتعارض مع عادات المصريين، بحسب مجلة لها.