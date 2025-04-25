منوعات | أخبار النجوم

مفاجأة عن مصير التحقيق مع محمد رمضان بسبب حفله في أمريكا

25 - أبريل - 2025

حجم الخط
2

“القدس العربي”: أصدر سيد محمود، المستشار الإعلامي لاتحاد النقابات الفنية الثلاث، بياناً صحافياً كشف فيه عن مفاجأة في التحقيق مع الفنان محمد رمضان في أزمة ملابسه الجريئة بحفله في أمريكا، والذي كان مقرراً أن يخضع له بعد عودته إلى مصر.

وأكد المستشار الإعلامي لاتحاد النقابات الفنية الثلاث، في بيانه أن رمضان لن يخضع للتحقيق طالما أنه قدّم اعتذاراً الى الجمهور.

وكان محمد رمضان قد أثار حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب إطلالته الأخيرة في حفله بمهرجان “كوتشيلا” في أمريكا.

وبات رمضان في مرمى الانتقادات بسبب إطلالته المثيرة للجدل، إذ وجّهت إليه اتهامات عدة بأنه يُسيء إلى صورة الفنان المصري؛ وذلك بسبب ارتدائه ملابس غير لائقة وتتعارض مع عادات المصريين، بحسب مجلة لها.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول تتتتت:
    أبريل 25, 2025 الساعة 7:10 م

    يا سلام على ديمقراطية في مصر .بما انه اعتدر لن تكون هناك تهم ضده .يا ترى هاد النوع من الديموقراطية كانت قد استعملت ضد مرسي كدلك او كانت هناك نوع اخر من الديمقراطية السيسية

    رد
  2. يقول AMMAK KHAALAK:
    أبريل 26, 2025 الساعة 4:29 ص

    يا بخت يلي الوزير خاله !!!
    الخسران هو الخال الذي يحميه وليس من بهدل الفن والفنانين!!!!

    رد

أخبار ذات صلة

بعد هجومها عليه.. محمد رمضان يردّ على إذاعة إسرائيلية
15 - أبريل - 2025
محمد رمضان يُحرج ياسمين صبري.. وحديثهما يتصدر مواقع التواصل- (فيديو)
25 - مارس - 2025
محمد رمضان يكشف أسباب نجاحه ويوجه رسالة للشباب- (فيديو)
22 - مارس - 2025
تطور مفاجئ في قضية اعتداء نجل محمد رمضان على طفل
19 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية