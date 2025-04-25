مفاجأة عن مصير التحقيق مع محمد رمضان بسبب حفله في أمريكا

“القدس العربي”: أصدر سيد محمود، المستشار الإعلامي لاتحاد النقابات الفنية الثلاث، بياناً صحافياً كشف فيه عن مفاجأة في التحقيق مع الفنان محمد رمضان في أزمة ملابسه الجريئة بحفله في أمريكا، والذي كان مقرراً أن يخضع له بعد عودته إلى مصر.
وأكد المستشار الإعلامي لاتحاد النقابات الفنية الثلاث، في بيانه أن رمضان لن يخضع للتحقيق طالما أنه قدّم اعتذاراً الى الجمهور.
وكان محمد رمضان قد أثار حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب إطلالته الأخيرة في حفله بمهرجان “كوتشيلا” في أمريكا.
وبات رمضان في مرمى الانتقادات بسبب إطلالته المثيرة للجدل، إذ وجّهت إليه اتهامات عدة بأنه يُسيء إلى صورة الفنان المصري؛ وذلك بسبب ارتدائه ملابس غير لائقة وتتعارض مع عادات المصريين، بحسب مجلة لها.
يا سلام على ديمقراطية في مصر .بما انه اعتدر لن تكون هناك تهم ضده .يا ترى هاد النوع من الديموقراطية كانت قد استعملت ضد مرسي كدلك او كانت هناك نوع اخر من الديمقراطية السيسية
يا بخت يلي الوزير خاله !!!
الخسران هو الخال الذي يحميه وليس من بهدل الفن والفنانين!!!!