مفاجأة في عيد الحب.. كاتبة أمريكية تعلن إنجاب طفل من إيلون ماسك.. وردّ غامض من الملياردير

لندن- “القدس العربي”: في تطور مثير للجدل، كشفت الكاتبة المحافظة آشلي سانت كلير (26 عاماً)، عبر منصة “إكس”، أنها أنجبت طفلاً من الملياردير إيلون ماسك قبل خمسة أشهر، في إعلان جاء يوم عيد الحب.

قالت سانت كلير، مؤلفة كتاب “الفيلة ليست طيوراً” والمعروفة بدعمها للأيديولوجيات المحافظة، إنها فضّلت الصمت لأشهر “لحماية خصوصية وسلامة الطفل”، لكنها قررت الإفصاح بعدما علمت أن وسائل إعلام تنوي نشر القصة. وطالبت الصحافة باحترام خصوصية طفلها والامتناع عن التقارير المتطفلة.

وأصدر محاميها براين غليكليتش بياناً أكد فيه أن موكلته وماسك “يعملان بشكل خاص على وضع اتفاق حول تربية طفلهما منذ فترة”، معرباً عن أمله في اعتراف ماسك العلني بدوره الأبوي.

Alea Iacta Est pic.twitter.com/gvVaFNTGqn — Ashley St. Clair (@stclairashley) February 15, 2025

ولدى ماسك حالياً 12 طفلاً معروفين: نيفادا (توفي عام 2002 عن عمر 10 أسابيع)، التوأمان فيفيان وغريفين (2004)، التوائم الثلاثة كاي وساكسون وداميان (2006)، إكس (2020)، إكسا دارك سايدريال وتيكنو ميكانيكوس (مع غرايمز)، توأمان مع شيفون زيليس (سترايدر وآزور)، وطفل في أوائل 2024.

ولم يصدر عن إيلون ماسك تعليق مباشر على ادعاءات سانت كلير، باستثناء رده المقتضب “واو” على منشور يتحدث عن القصة.

ويستمر الملياردير في نشاطه المعتاد على منصته “إكس”، متفاعلاً مع منشورات مختلفة.

تبقى هذه الادعاءات في انتظار تأكيد أو نفي رسمي من ماسك، في وقت يواصل فيه الملياردير، المعروف بدعمه للتكاثر البشري، إدارة شركاته المتعددة وظهوره في المناسبات العامة.