مفاجأة.. من أبعد نجم بايرن ميونخ عن الجزائر؟

باريس- “القدس العربي”:

للمرة الأولى.. كشف نجم بايرن ميونخ مايكل أوليز، عن السبب الجوهري الذي جعله يفضل تمثيل منتخب فرنسا دوليا على حساب منتخب والدته الجزائرية الأصل، وأيضا منتخب والده النيجيري، ومنتخب مسقط رأسه الإنكليزي، وذلك في مقابلة حصرية أجراها مؤخرا مع مجلة “ليكيب”، قبل انتظامه في معسكر الديوك، استعدادا لمواجهة كرواتيا في الدور ربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية.

وكان الاعتقاد السائد في وطن محاربي الصحراء في مثل هذه الأيام العام الماضي، أن لاعب كريستال بالاس السابق، سيسير على خطى رفاق الأمس في شباب فرنسا، الذين فَضلوا تمثيل أبطال أفريقيا 2019 على حساب منتخب مسقط رأسهم الأوروبي، منهم على سبيل المثال بدر الدين بوعاني وأمين غويري وفارس شايبي، وقبلهم مواهب بحجم ريان آيت نوري وحسام عوار وآخرين، لكن في نهاية المطاف استقر على ارتداء القميص الفرنسي في المحافل الدولية.

وعندما سُئل عن سبب اختياره اللعب لفرنسا على حساب الجزائر ونيجيريا وإنكلترا، أجاب قائلا “لدي العديد من العلاقات المختلفة مع نيجيريا والجزائر وفرنسا وإنكلترا، وهذا الأمر لا أفكر فيه كل يوم لأنه طبيعي تماما بالنسبة لي. يمكنني القول إنني لدي أشياء صغيرة من كل بلد في داخلي، وقد تفتح عقلي على هذه الثقافات المختلفة تماما عن بعضها البعض”، مع تأكيد لا لبس فيه بحسب تعبيره “وقد اخترت تمثيل فرنسا عن قناعة تامة”، وذلك قبل أن تتعرف عليه الجماهير الفرنسية بشكل جيد، بعد توهجه مع المنتخب الأولمببي في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة.

وأشار بشكل غير مباشر، إلى أن والدته الفرنسية من أصول جزائرية، كانت السبب الرئيسي وراء تعلقه بمنتخب الديوك، من خلال التواصل معه والرد على استفساراته باللغة الفرنسية حصرا، بالرغم من أنه خارج المنزل كان يتحدث لغته الأولى الإنكليزية، هذا بجانب الزيارات المنتظمة إلى عاصمة النور والموضة، ما جعله يترعرع على حب الأجواء والطعام والثقافة في فرنسا، وبالتبعة اختار بالقلب تمثيل وصيف كأس العالم قطر 2022، دون أن يفكر في عائق اللغة، حيث أنه لا يُجيد التواصل مع زملائه في المنتخب بلغتهم الأم، ما يجبره على التواصل معهم بالإنكليزية حتى الآن.

ومعروف أن الشاب البالغ من العمر 23 عاما، كان قد وُلد في لندن لأبوين مهاجرين من أفريقيا، بالأحرى لأب مهاجر من نيجيريا وأم فرنسية من أصول عربية جزائرية، وقد تعلق بالساحرة المستديرة منذ نعومة أظافره، بالتنقل بين أكاديميات أندية آرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وريدينغ قبل أن يحتفل بعيد ميلاده السادس عشر، ثم بعد ذلك انتقل إلى صفوف كريستال بالاس في العام 2021، ومنه جاءته فرصة الانضمام إلى صفوف العملاق البافاري، في صفقة ضخمة تخطت حاجز الـ50 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، والآن يكشر عن أنيابه كما ينبغي، بتوقيعه على 13 هدفا بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة من مشاركته في 40 مباراة في مختلف المسابقات.