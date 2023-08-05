مفاجأة.. من نصح المغربي رضا سليم بالانتقال إلى الأهلي؟

الرباط- “القدس العربي”: كشفت مصادر صحافية، هوية العراّب الذي نصح الجناح المغربي المهاجم رضا سليم بالانضمام إلى صفوف النادي الأهلي المصري، بعد وصول علاقته بناديه السابق الجيش الملكي إلى طريق مسدود، لما وُصف إعلاميا على نطاق واسع بـ”تمرد” الشاب العشريني، لإجبار بطل الدوري المغربي على بيعه هذا الصيف.

وأعلن نادي القرن في أفريقيا الأسبوع الماضي، تعاقده مع جوهرة الجيش الملكي، في صفقة جماهيرية مدوية، كبدت خزينة حامل لقب دوري الأبطال مليوني ونصف المليون يورو، وحدث ذلك عكس أغلب التقارير والروايات التي كانت تربط مستقبله بأندية أخرى مصرية وخليجية، أبرزهم الزمالك وبيراميدز، ما جعل الإعلام في مصر والمغرب يفتش عن كلمة السراء وراء التحول المفاجئ في وجهة سليم.

ووفقا لما نقله موقع “winwin” عن مصدر مقرب من صاحب الشأن، فإن رأس الأفوكادو وليد الركراكي، هو من نصح مواطنه بالاستماع لعرض العملاق الأهلاوي، حتى لو اضطر للتضحية بجزء من الراتب الذي كان ينتظره في جنة بيراميدز أو البيت الأبيض الزمالكاوي، وهذا الأمر لا يتعلق فقط بتاريخ الأهلي وسياسته الاحترافية التي لا تختلف كثيرا عن الوضع في أوروبا، بل أيضا للاستفادة من الانضباط والالتزام والنجاحات التي يحققها الفريق في الآونة الأخيرة على المستوى القاري والمحلي، ما سيساعده على تطوير مستواه وتعزيز فرصه في الحصول على فرصته مع منتخب أسود أطلس.

وجاء في نفس التقرير، أن رضا تلقى بالفعل عروضا أخرى بامتيازات مالية أفضل من العرض القاهري، بيد أنه لم يتردد أو يفكر كثيرا في الموافقة على عرض الأهلي، على أمل أن ينجح في تقديم أفضل ما لديه في كتيبة المدرب السويسري مارسيل كولر، لتكون بوابته للحصول على دعوة من الناخب الوطني المغربي لتمثيل المنتخب ويكون جزءا من مشروع الركراكي في مونديال أمريكا الشمالية 2026.

الجدير بالذكر أن رضا سليم، ترعرع داخل جدران نادي الجيش المغربي منذ نعومة أظفاره، عندما كان طفلا بعمر 12 عاما في صيفية 2011، لكنه خاض تجربة مع شباب الرجاء في الفترة بين عامي 2014 و2017، ليعود بعدها إلى بيته القديم وتنفجر موهبته في أكثر من 100 مباراة مع الفريق، خرج منها بـ33 هدفا، منهم 13 هدفا وصناعة 14 من مشاركته في 39 مباراة في موسمه الأخير في وطنه.