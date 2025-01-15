مفاوضات التهدئة تركز على خرائط الانسحاب من غزة.. والوسطاء يعدون بحل قريب والمقاومة تخشى الغدر

غزة- “القدس العربي”:

أرجأت العديد من التفاصيل الفنية، التي لها علاقة بأماكن وطريقة انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، الإعلانَ عن اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما دفع الوسطاء لتكثيف عملية التفاوض غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، على أمل إنجاز الصفقة في أقرب وقت. فيما فتحت حماس خط اتصال مع فصائل المقاومة، والتي وصل بعض قادتها إلى الدوحة للخروج برأي توافقي بشأن الاتفاق.

وحسب مصدر في أحد فصائل المقاومة، فإن أمورا جديدة ظهرت في مفاوضات الدوحة، لها علاقة بملف الانسحاب الإسرائيلي من غزة لإتمام عودة النازحين، والاتفاق على صفقة تبادل الأسرى من حيث الكم والنوع.

اتصالات بين الفصائل

ولذلك، شرعت حركة حماس، مع بدء بحث النقاط الفنية التي لها علاقة بالانسحاب من غزة في المرحلة الأولى، وشكل التواجد الإسرائيلي في المرحلة الثانية بالقطاع، بإجراء اتصالات مع الفصائل الفلسطينية، وأطلعتها على التطورات الحاصلة وعلى مستجدات التفاوض، بهدف التوصل إلى موقف موحد يتبناه الجميع.

والجدير ذكره، أن وفدا قياديا من حركة الجهاد الإسلامي وصل الدوحة الثلاثاء، للمشاركة في التفاصيل النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

هذا وأعلن مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن وفداً رفيع المستوى “سيشارك في مراسم إعلان الصفقة بالدوحة، ووقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى”، لافتا في تصريح صحافي إلى أن الجبهة وحركة حماس أجريتا مشاورات على مدى الأسبوع الماضي، حول النقطة التي بلغها مسار المفاوضات غير المباشرة، ونقاط الخلاف والتباين، والخطوات الواجب اتخاذها لضمان الوصول إلى صفقة تحقق أهداف الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن ما توصلت إليه المفاوضات، “يشكل خطوات مهمة إلى الأمام، من شأنها أن تؤسس لحل القضايا العالقة، بما يضمن تحقيق أهدافنا الوطنية”.

وحسب المصدر الذي تحدث لـ”القدس العربي”، فإن الشكل النهائي للانسحابات الإسرائيلية خاصة في المرحلة الثانية من الصفقة، لم يقدم لحركة حماس في مفاوضات الثلاثاء، وهو ما دفع الحركة لإبلاغ الوسطاء عن خشيتها من تثبيت الوجود الإسرائيلي في التهدئة كأمر واقع، وتطبيق مرحلة التبادل الثانية دون تنفيذ اتفاق الانسحاب، خاصة وأن هناك محددات وخطوطا أساسية في مسودة التهدئة التي سلمها الوسطاء، تؤكد على الانسحابات والأوقات المخصصة لها، وكذلك عملية تبادل الأسرى.

مراقبة الانسحاب

وعلمت “القدس العربي”، أن هناك فريقا فنيا من الوسطاء، قام خلال مفاوضات الثلاثاء، بالتنقل بين مكاني وجود وفدي حماس وإسرائيل في الدوحة أكثر من مرة، لتذليل العقبات أمام اتفاق التهدئة، لكن دون أن يجري التوافق النهائي على الأمر. وقد طلبت حماس كما كُشف سابقا بأن تقدم إسرائيل خارطة مفصلة تظهر أماكن الانسحاب لجيشها في كل مرة، وضرورة أن يكون هناك رقابة على عملية الانسحاب من أطراف الوساطة.

ويدور الحديث بالدرجة الأولى، عن انسحابات جيش الاحتلال من مناطق التوغل البري في بلدة بيت حانون، التي تطلب فصائل المقاومة أن تكون كباقي بلدات شمال القطاع، وتنسحب منها قوات الجيش وتغادر إلى منطقة الحدود، في ظل المخطط الإسرائيلي لإبقاء أجزاء كبيرة من البلدة تحت سيطرة الجيش، كما يدور الحديث أيضا عن شكل التواجد العسكري الإسرائيلي على “محور نتساريم” الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، و”محور فيلادلفيا” الفاصل عن مصر.

وحسب المصدر، فإن جيش الاحتلال لم ينهِ تواجده على هذا المحور، رغم تفكيك بعض الثكنات والغرف الإسمنتية، حيث لا يزال ينتشر وفقا للرصد الميداني، متحصنا في آليات عسكرية ومنازل جرى الاستيلاء عليها، وثكنات أخرى لم تفكك. لكنه في ذات الوقت، أشار إلى أن الوسطاء وعدوا بحل الخلاف، وأن يصار إلى الإعلان عن الاتفاق قريبا.

مخاوف من الغدر

وفي السياق، علمت “القدس العربي”، أن هناك محاذير كثيرة نقلتها فصائل المقاومة لنشطائها وقيادتها في غزة، شددت خلالها على أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في هذه الأوقات، والمحافظة على الشكل الأمني المتبع خلال فترة الحرب السابقة، بسبب المخاوف الأمنية من نوايا إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال على مستوى عالٍ قبل دخول التهدئة حيز التنفيذ. كما جرى التشديد على قيادات فصائل المقاومة، باستمرار هذه المحاذير بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ، خشية من “غدر” إسرائيلي، بتنفيذ عمليات اغتيال ذات طابع أمني وليس عسكريا.

ولذلك حذر المكتب الإعلامي الحكومي، في ظل الأحاديث المتزايدة عن إمكانية الإعلان عن وقف إطلاق النار من “مخاطر الغدر” الذي يقوم به الاحتلال، والذي قال إنه “يتبع أسلوباً مبيتاً للإيقاع بالمزيد من المجازر والجرائم والأذى والضرر بحق المدنيين الأبرياء وبحق القطاعات المختلفة”.

ودعا المواطنين للحذر أثناء التنقّل بين المناطق والمحافظات وأماكن النزوح وأخذ المعلومات والإعلانات ومواعيدها من مصادرها الفلسطينية الرسمية، وأن يتجنبوا التحرك في المناطق المدمرة أو التي تشهد قصفاً مكثفاً، خاصة في الساعات التي تلي الإعلان عن وقف إطلاق النار، حيث قد يكون الاحتلال قد نصب كمائن أو فخخ بعض الممتلكات لإيقاع المزيد من الجرائم ولزيادة الأضرار، كما حذر من الاقتراب من المنازل المقصوفة والمهدمة، وكذلك الحذر من بقايا الأسلحة التي لم تنفجر، ودعاهم للابتعاد عن التجمعات التي قد تكون هدفاً للاحتلال، والابتعاد كذلك عن الأماكن التي تشهد تحركات غير اعتيادية، والالتزام بتوجيهات السلامة.