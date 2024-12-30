مفاوضات التهدئة تشهد جمودا في ملفات رئيسية وتنهي أحلام الغزيين بدخول العام الجديد بلا حرب

غزة- “القدس العربي”:

لا تزال مفاوضات صفقة التهدئة التي يعمل الوسطاء على إنجازها في قطاع غزة، تشهد جمودا في عدة ملفات لها علاقة بأسماء وأعداد الأسرى المنوي الإفراج عنهم من الطرفين، ومناطق الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وهو ما أنهى آمال سكان القطاع، بدخول العام الجديد بدون حرب.

وتشير التصريحات والمعلومات إلى أن هناك فجوات كبيرة لا تزال قائمة، وأنها زادت خلال مفاوضات التهدئة الأخيرة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

ولا تزال أبرز نقاط الخلاف، رفض إسرائيل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية، وطلبها تأجيلهم إلى مرحلة لاحقة، وهؤلاء الأسرى هم قادة الفصائل الفلسطينية من قادة فتح والجبهة الشعبية وحركة حماس والجهاد الإسلامي، وقادة سابقون في الجناح العسكري لحماس، كتائب القسام.

ويدور الحديث أن الجانب الإسرائيلي يعود في كل محطة تفاوض غير مباشرة، ويقدم بنودا جديدة وشروطا لم تطرح من قبل، أو جرى الاتفاق على حلها، مما عقّد المفاوضات الأخيرة بشكل أكبر.

حسب المعلومات المتوفرة، لا تزال حركة حماس ترفض أن يجري شمول الجنود الأسرى بمن فيهم المصابون، ضمن المرحلة الأولى من المفاوضات، باعتبارهم من “الحالات الإنسانية”، وتصر على أن لكل فئة من الأسرى أثمانا يتوجب على إسرائيل دفعها، حيث تطلب مقابلهم إطلاق سراح عدد كبير من أسرى المؤبدات.

ورغم أن الحديث كان منصبا خلال الفترة الماضية، على التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب يوم 20 من شهر يناير القادم، إلا أن مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، نفى إمكانية التوصل مع حماس لاتفاق على “صفقة محدودة” بشأن الأسرى كـ”بادرة حُسْن نية” قبل تنصيب ترامب.

لكن رغم ذلك، لم تنهر المفاوضات بشكل كامل على غرار المرات السابقة، وذكر تقرير لقناة ” i24news” الإسرائيلية، أن المحادثات من أجل إطلاق سراح الأسرى لا تزال مستمرة خلف الكواليس، رغم خروج الوفد الإسرائيلي من الدوحة.

وقد نقلت القناة عن مصادر خاصة قولها إن حماس هي من تعطل الصفقة، وقالت: “نأمل أن تقرر حماس وضع اللمسات النهائية على الاتفاق. القرار متروك لها بالكامل”.

في المقابل، نفت حماس صحة الادعاءات الإسرائيلية، وقال أسامة حمدان القيادي في الحركة، إنهم ذهبوا إلى “أقصى مرونة” بشأن قضية الأسرى شريطة وقف العدوان على قطاع غزة، متهما الاحتلال بأنه ينقلب على ما يتم الاتفاق عليه.

وفي مقابلة مع “قناة الأقصى”، قال حمدان: “العدو ينقلب في كل محطة من محطات التفاوض على ما يتم الاتفاق عليه”، وأضاف وهو يتحدث عن نقاط الخلاف: “العدو يقول إنه غير مستعد للانسحاب الكامل من القطاع ووقف العدوان، ويقف عند هاتين النقطتين”.

وأشار إلى أن حركة حماس ستتطلع إلى “نتائج إيجابية وليس رسائل إيجابية من الإدارة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار”.

وأوضح في ذات الوقت أن حركة حماس أجرت اتصالات مع الوسطاء ومع تركيا وأطراف أخرى “لحشد موقف دولي يُلزم الاحتلال بوقف إطلاق النار”.

وبات من المؤكد ألا يجري التوصل لاتفاق متعدد المراحل يوقف الحرب على غزة قبل حلول العام الجديد 2025، على خلاف ما كان يتوقع سكان غزة، مع انطلاق المفاوضات الأخيرة، والحديث في بدايتها عن تحقيق تقدمات إيجابية.