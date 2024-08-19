مفاوضات التهدئة: فصائل المقاومة تربط حل نقاط الخلاف بشكل موحد ونتنياهو يواصل اشتراط بقاء جيشه في غزة

غزة – “القدس العربي”:

توقعت مصادر مطلعة ومقربة من مفاوضات التهدئة التي تجرى ما بين القاهرة والدوحة، أن تنتهي الجولة الحالية، دون قدرة الوسطاء على دفع إسرائيل لإلغاء الشروط التي تضعها لإنجاز صفقة “المرحلة الأولى”، من التهدئة ووقف الحرب.

ربط الملفات

وحسب المعلومات التي وصلت “القدس العربي” من مصدر في أحد فصائل المقاومة، فإن عملية التفاوض على الملفات الخاصة بالتهدئة، سواء الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، أو تلك الخاصة بفتح وتشغيل معبر رفح البري الفاصل عن مصر، ومن منطقة “محور نتساريم” الذي يقسم قطاع غزة لنصفين، وكذلك انجاز صفقة تبادل الأسرى، مرتبطة ببعضها البعض، وأنه ليس كما يروج الاحتلال، يمكن فصلها.

وأشار إلى أن فصائل المقاومة ترفض مثلا أن تدخل في اتفاق يمرر بندا من تلك البنود، دون الآخر، وأن أي عملية تفاوضية تتطلب من دولة الاحتلال الانسحاب من قطاع غزة بما في ذلك “محورا فيلادلفيا ونتساريم”، وكذلك التوافق على عقد صفقة التبادل من ناحية الأسماء وغيرها من الأمور الفنية.

صعوبة التفاوض

وحتى اليوم الأول من جولة مفاوضات القاهرة، بمشاركة الوفد الإسرائيلي، لبحث التوصل إلى حلول للقضايا الخلافية التي تحول دون تطبيق اتفاق التهدئة، لم يكن هناك أي تجاوب إسرائيلي لترك شروطه السابقة، وبقي مصرا على حمل ذات الشروط التي طرحها الوفد الأمني الإسرائيلي في الدوحة يومي الخمس والجمعة الماضيين، وهي شروط يتمترس خلفها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ضمن مساعيه الرامية لإفشال المفاوضات، والاستمرار في الحرب على غزة.

ولذلك نقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية عن مصادر في وزارة الجيش قولها إنه لا يوجد أي مؤشرات على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.

وطالبت المصادر التي وصفتها الصحيفة بالمطلعة على المفاوضات مع حماس، نتنياهو بـ”تنازلات مؤقتة لإعادة المختطفين أحياء”، وقالت “لا نرى أي علامات تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق”.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أبضا القول “لدينا اليد العليا في هذا التوقيت.. محور فيلادلفيا هو قضية سياسية أكثر من كونه قضية أمنية، والاتفاق الذي تتم صياغته الآن هو لإعادة الرهائن، وليس لليوم التالي للحرب ونهايتها، ويمكننا دائما العودة والسيطرة على المحور بمجرد أن نقرر”.

وفي دلالة على تعنت نتنياهو، صدر بيان عن مكتبه، الذي أكد إصراره على إبقاء سيطرة قوات الجيش على “محور فيلادلفيا”، وجاء في البيان “حتى اليوم، يصر رئيس الوزراء على بقائنا في محور فيلادلفيا”، بزعم منع الفلسطينيين من إعادة التسلح.

وقال “لقد زعموا لعدة أشهر أن حماس لن توافق أبدا على التخلي عن إنهاء الحرب كشرط للصفقة، وعرضوا الاستسلام لمطلب الحركة”، وتابع “لقد كانوا مخطئين آنذاك، وما زالوا مخطئين اليوم، لقد تمسك رئيس الوزراء بثبات بهذا المطلب الأساسي، وهو ضروري لتحقيق أهداف الحرب”.

وكانت قناة “كان” العبرية، نقلت عن مصادر مطلعة، تأكيدها أن الفريق الإسرائيلي الذي يفاوض في القاهرة، خرج بصلاحيات “محدودة”، وذكرت أن رئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش إليعازر توليدانو، سينضم إلى الوفد.

هذا وقد اتفقت فصائل المقاومة الفلسطينية في اتصالاتها الأخيرة، قبل جولة التفاوض الحالية، على أن الهدف من وراء مشاركة إسرائيل في المفاوضات هو الاستمرار في “المماطلة”، ووقف الانتقادات الدولية للهجمات العسكرية على غزة.

رفض المقترح الأمريكي

لكن المصدر القيادي في المقاومة، أكد أن التحول الأمريكي في مفاوضات الدوحة، من خلال تقديم خطة جديدة لتطبيق بنود الاتفاق، تلبي مطالب وشروط نتنياهو، لم يكن متوقعا بهذا القدر، خاصة بعد حديث مسؤولين أمريكيين عن تحركاتهم للتوصل لاتفاق، ورسائل واشنطن السابقة، التي كانت تدعم الانسحاب من رفح ومعبر رفح، وكذلك عدم وضع عراقيل على عودة سكان شمال قطاع غزة النازحين في مناطق الجنوب.

هذا وقد أبقت حركة حماس على موقفها بعدم الذهاب إلى جولة الحوار الحالية، بانتظار أن يجري إبلاغها من الوسطاء، بنتائج المحادثات التي يجرونها مع الوفد الإسرائيلي.

ولذلك فقد أعادت الحركة طرح موقفها من المفاوضات، والذي يتماشى مع مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعلن عنه في نهاية مايو الماضي، ومع قرار مجلس الامن الدولي الذي تلاه.

وترى الحركة أن ذلك لا يحتاج إلى مفاوضات، كون أي عملية تشارك فيها، ستكون بمثابة القبول بالتفاوض على مقترحات التهدئة من جديد، وهو ما يريده نتنياهو، وأن ذلك يتطلب أن يضغط الوسطاء على حكومة إسرائيل، للإعلان عن قبول الصفقة الموضوعة، بدون الشروط التي تنسفها بالكامل.

وكانت حركة حماس قالت في بيان أصدرته، إنها وبعد الاستماع للوسطاء عمّا جرى في جولة المباحثات الأخيرة في الدوحة، تأكد لها مرة أخرى بأن نتنياهو “لا يزال يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق، ويضع شروطاً ومطالب جديدة، بهدف إفشال جهود الوسطاء وإطالة أمد الحرب”.

وأكدت أن المقترح الجديد (الأمريكي) يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها، وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وإصراره على مواصلة احتلال “مفترق نتساريم ومعبر رفح وممر فيلادلفيا”، إضافةً لشروطه الجديدة في ملف تبادل الأسرى، والتراجع عن بنود أخرى، مما يحول دون إنجاز صفقة التبادل.