مفاوضات “صعبة” مع رونالدو لإبقائه في الدوري السعودي

الرياض: يخوض المسؤولون السعوديون مفاوضات “صعبة” مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإبقائه في الدوري المحلي لكرة القدم، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع، وذلك بعد أيام من تلميح أفضل لاعب في العالم خمس مرات عن انتهاء مشواره مع النصر.

وقال مصدر من صندوق الاستثمارات العامة الذي يملك الأندية الأربعة الكبرى في السعودية (الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي)، لفرانس برس إن “هناك مفاوضات صعبة جارية لإقناع رونالدو بالبقاء واللعب” في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وأضاف “الخيار الأول (لرونالدو) هو الانتقال إلى الهلال مع فرصة للمشاركة في كأس العالم للأندية أو إلى بطل آسيا الأهلي”.

وألمح رونالدو الإثنين، مباشرة بعد المرحلة الختامية للدوري السعودية، إلى إمكانية رحيله عن النصر بعدما كتب منشورا غامضا مع صورة له بقميص فريقه جاء فيه “انتهى هذا الفصل. القصة؟ ما زالت تُكتب. أنا ممتن للجميع”.

وكان ابن الأربعين عاما أول لاعب من الطراز الرفيع ينضم إلى الدوري السعودي في نهاية عام 2022، بصفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو (نحو 227 مليون دولار) لمدة سنتين ونصف.

وجاء إعلان رونالدو قبل فترة انتقالات استثنائية تمتد من 1 إلى 10 حزيران/ يونيو للسماح للأندية الـ32 المشاركة في كأس العالم بالتعاقد مع لاعبين.

وصرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الأسبوع الماضي بأن “هناك مناقشات” حول مشاركة النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وسبورتنغ البرتغالي في البطولة المستحدثة المقررة في الولايات المتحدة ابتداء من 14 حزيران/ يونيو.

وقال إنفانتينو لصانع المحتوى على يوتيوب “آي شو سبيد”: “قد يلعب رونالدو مع أحد الأندية المشاركة. هناك مفاوضات مع بعض الأندية، إذا كان أحد يشاهدنا ومهتم بضم رونالدو لمونديال الأندية… من يعلم، من يعلم!”.

لكن ممثلين عن رونالدو الذي يملك في رصيده الخارق 937 هدفا، أعربوا عن استيائهم من تعليقات إنفانتينو بشأن مستقبل ابن ماديرا، حسب ما ذكر موقع “ذي أثلتيك”.

“عامل أساسي في تطور الدوري السعودي”

ورأى المصدر في تصريحه لفرانس برس أن “وجود رونالدو لعب عاملا أساسيا في تطور الدوري السعودي خلال آخر عامين ونصف العام. إنه يفتح الباب أمام اللاعبين النخبة والشباب للقدوم إلى السعودية”.

وبعد انضمامه إلى النصر نهاية 2022، تبع رونالدو كوكبة من النجوم على غرار البرازيلي نيمار الذي جاء مشواره مخيبا مع الهلال بعد سلسلة من الإصابات بعد أن حصل على راتب سنوي بقيمة 104 ملايين دولار سنويا حسب تقارير، والفرنسي كريم بنزيمة الذي انتظر موسمه الثاني كي يتوج بطلا مع الاتحاد، فيما أخفق القيمون على الدوري في جلب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ولم تقتصر استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الذي يساعد في الإشراف على محفظة الاستثمارات السعودية الممولة بالنفط، بما في ذلك دخوله الضخم إلى عالم الرياضة، على اللاعبين المخضرمين، بل شملت نجوما في أوج تألقهم في أوروبا، على غرار لاعبي الهلال البرتغالي روبن نيفيش والصربيين سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش وألكسندر ميتروفيتش وأخيرا الكولومبي جون دوران مهاجم النصر.

منشور رونالدو الذي اعتُبر إعلان رحيل عن الفريق الذي ينتهي عقده معه في حزيران/ يونيو، قد يكون سببه فشل البرتغالي في إحراز أي لقب محلي في مغامرته السعودية، مكتفيا ببطولة الأندية العربية 2023.

بعد خسارته المباراة الأخيرة من الدوري هذا الموسم أمام الفتح 2-3 الإثنين، أخفق النصر أيضا في التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بحلوله ثالثا وراء الاتحاد المتوج باللقب وغريمه في العاصمة الهلال.

لكن رونالدو الذي قال العام الماضي إنه قد يختم مسيرته مع النصر، أنهى الموسم متصدرا لقائمة هدافي الدوري برصيد 25 هدفا، للموسم الثاني تواليا، رغم تعرضه لانتقادات شديدة من جماهير النادي في الأسابيع الماضية.

(أ ف ب)