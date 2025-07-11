مفاوضات غزة: خرائط الانسحاب الإسرائيلية تكشف خطة التهجير

غزة ـ لندن – «القدس العربي» ووكالات: تعمل دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي على قتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل ما يتناوله الإعلام الإسرائيلي بشأن تحقيقها أهدافها العسكرية، مع تكثيف فصائل المقاومة من عملياتها النوعية.

وبموازاة ذلك، عمد الوفد الإسرائيلي في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، إلى طرح شروط بدا أمس الجمعة انها تصب في سياق واحد، التمهيد لتهجير الفلسطينيين عبر منع نحو 700 ألف فلسطيني من العودة إلى منازلهم وتجميعهم في معسكرات اعتقال كبيرة، يسميها الاحتلال مراكز تجميع النازحين، في رفح، جنوب القطاع.

ورغم أجواء التفاؤل التي حرصت الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية على إشاعتها، لم تحقق المفاوضات المستمرة في العاصمة القطرية الدوحة خرقا او تقدما بعد.

في هذا الإطار، نقلت شبكة “الجزيرة” عن مصادر أن خريطة إعادة التموضع التي عرضها الوفد الإسرائيلي في المفاوضات تبقي كل مدينة رفح تحت الاحتلال، وتضم أجزاء واسعة من مدينة بيت لاهيا وقرية أم النصر ومعظم بيت حانون في شمال القطاع.

كما أن الخريطة تأخذ من القطاع مسافة على طول حدود قطاع غزة تصل في بعض المناطق إلى 3 كيلومترات.

وحسب المصادر، فإن الخريطة تمهد لتطبيق خطة التهجير بجعل رفح منطقة تركيز للنازحين لتهجيرهم إلى مصر أو عبر البحر. وتتطابق هذه المعطيات مع ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية التي ادعت أن تل أبيب وافقت على الانسحاب من محور “موراج” الذي يفصل رفح عن خان يونس في جنوب القطاع، مقابل إبقاء سيطرتها على رفح. غير أن القناة لفتت النظر إلى أنه “وفقًا للخريطة نفسها، لا تزال إسرائيل تصر على إبقاء قوات جيشها على بعد نحو 2-3 كيلومترات شمال طريق فيلادلفيا (الحدود بين غزة ومصر)” .

وأضافت: “هناك، تريد الحكومة إنشاء مخيم للاجئين يضم مئات آلاف الفلسطينيين، استعدادا لترحيلهم المحتمل (تهجيرهم) لاحقا” .

وكان جيش الاحتلال واصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة، مستهدفا نازحين ومنتظري المساعدات، وقتل أكثر من 30 غزيا منذ فجر الجمعة وحتى وقت كتابة هذا التقرير، حسب مصادر طبية.

جاء هذا في وقت صعدت فيه المقاومة من عملياتها، وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط من لواء جولاني وإصابة جنديين آخرين في أحداث منفصلة، فيما لوّحت “كتائب الشهيد عز الدين القسام”، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” بأسر جندي إسرائيلي عما قريب.

جنود الاحتلال ينبشون مقابر غزة

أظهرت صور التقطت لمقبرة مدينة خان يونس جنوب القطاع قيام قوات الاحتلال بنبش العديد من القبور في تلك المنطقة، وإخراج جثامين الشهداء من المقابر، وسرقة عدد منها.

وأدانت وزارة الأوقاف الحادثة، وقالت إن هذه الجريمة تُمثل “انتهاكًا صارخًا لحرمة الموتى، واعتداءً سافرًا على قدسية المقابر وكرامة الإنسان بعد وفاته”.

وقالت إن الاحتلال دمر قرابة 40 مقبرةً تدميرًا كليًا وجزئيًا من أصل 60 مقبرةً في أنحاء قطاع غزة خلال حرب الإبادة.

نواكشوط تنفي حصول لقاءات سرّية بين مسؤولين موريتانيين وإسرائيليين بوساطة أمريكية

بينما كانت نواكشوط تتابع باهتمام صور الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى جانب دونالد ترامب في البيت الأبيض، جاءت صحيفة “وول ستريت جورنال” لتسكب الزيت على نار التكهنات، زاعمة أن لقاءات سرية جرت بوساطة أمريكية بين مسؤولين موريتانيين وآخرين إسرائيليين، بهدف “جس نبض” بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.

ولم تفصح الصحيفة الأمريكية، المعروفة بصلاتها الوثيقة بدوائر القرار في واشنطن، عن أسماء المشاركين، بل اكتفت بعبارة “مسؤولين”، وهي الكلمة المفتاحية في قاموس التسريبات الغامضة.

غير أن نار التسريبات ما لبثت أن خمدت سريعاً على يد سيسه بنت الشيخ ولد بيده، سفيرة نواكشوط في واشنطن، التي خرجت بتصريح صريح تناقله المدونون الموريتانيون، وصفت فيه الشائعة بـ”غير الصحيحة”، وأنه لا وجود لأي لقاء مبرمج بين الغزواني ونتنياهو خلال زيارة الرئيس إلى واشنطن.

والطريف أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، وهما مصدر الشائعات حسب “وول ستريت جورنال”، رفضا التعليق على الخبر، كما أن مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً، ربما بدافع الدبلوماسية أو المفاجأة، قال إنه “لا علم له بأي لقاء” مع مسؤولين موريتانيين، في مشهد يثير التساؤل: إذا لم يعرف الإسرائيلي، ولم تؤكد واشنطن، ونفت موريتانيا، فمن الذي كان سيطبع مع من؟”.

وهو ما يجعل أي خطوة نحو التطبيع مجازفة سياسية غير محسوبة العواقب.

محمود خليل يقاضي إدارة ترامب

نيويورك ـ الأناضول: رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبا إياها بتعويضات بقيمة 20 مليون دولار، إثر احتجازه تعسفيا في مارس/آذار الماضي بسبب قيادته مظاهرات تضامنا مع فلسطين.

وأفاد بيان أصدره، الخميس، مركز الحقوق الدستورية في نيويورك، بأن خليل شرح بالتفصيل الضرر الذي لحق به نتيجة احتجازه بدوافع سياسية.

وطالب خليل الإدارة الأمريكية بتعويضات بقيمة 20 مليون دولار، واعتذار رسمي، وفقا للبيان.

وقال: “هذه هي الخطوة الأولى نحو المساءلة، لا شيء يمكن أن يعيد لي الأيام الـ 104 التي سُلبت مني. الصدمة النفسية، وانفصالي عن زوجتي، وغيابي عن لحظة ولادة مولودي الأول” .