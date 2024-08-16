مفاوضات غزة.. واشنطن قدمت اقتراحا يقلص الفجوات بين الطرفين واجتماع مرتقب في القاهرة

القاهرة- “القدس العربي”: قالت مصر وقطر والولايات المتحدة، في بيان مشترك اليوم الجمعة، إنه على مدى الـ 48 ساعة الماضية في الدوحة، انخرط كبار المسؤولين من حكومات الدول الثلاث في محادثات مكثفة كوسطاء بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين.

ووصف البيان المحادثات بالجادة والبناءة أُجريت في أجواء إيجابية.

ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة قدمت بدعم من دولة قطر ومصر لكلا الطرفين اقتراحا يقلص الفجوات بين الطرفين ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو/ آيار الماضي وقرار مجلس الأمن رقم 2735.

وبحسب البيان، فإن هذا الاقتراح يبني على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق.

وزاد البيان: ستواصل الفرق الفنية العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين، وسيجتمع كبار المسؤولين من حكومات الدول الثلاث مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل، آملين التوصل إلى اتفاق وفقًا للشروط المطروحة اليوم.

وتابع البيان “كما ذكر قادة الدول الثلاث الأسبوع الماضي لم يعد هناك وقت نضيعه ولا أعذار يمكن أن تقبل من أي طرف تبرر مزيداً من التأخير، لقد حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ هذا الاتفاق”.

وختم البيان المشترك بالتأكيد على أن الطريق أصبح ممهداً لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية.