مفاوضات في 3 مسارات متوازية.. هل ستجبر غزة الرئيس الأمريكي على مسار رابع؟

تسفي برئيل

جهود الوساطة لعقد صفقة تبادل تتحرك الآن في ثلاثة مسارات متوازية، بدون خلية تربط بينها لتثمر نتائج. في المسار الأول، تواصل مصر وقطر إجراء المفاوضات مع حماس، وانضمت إليهما تركيا التي استضاف وزير خارجيتها هاكان فيدان الجمعة الماضي، بعثة لحماس برئاسة رئيس مجلس القيادة محمد درويش.

في المسار الثاني الذي استأنفه ستيف ويتكوف، تحاول الولايات المتحدة تحسين موقف إسرائيل وصياغة اقتراحات، التي قد توافق عليها حماس. أما ترامب فساهم بنصيبه من خلال تغريدة هجومية كتب فيها: “الطريقة الأسرع لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هي استسلام حماس وإطلاق سراح المخطوفين”. ولكن يجب الاعتراف بأن هذه التغريدة مائعة بدرجة ما مقارنة مع تحذيراته لحماس في الشهر الماضي عندما قال “عليكم الاختيار بين تحرير جميع المخطوفين الآن وإعادة الجثامين على الفور، وبين نهايتكم. أرسل إلى إسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة”. بعد ذلك، ظهر أن مسار الضغط الوحيد الذي بقي للولايات المتحدة يؤدي إلى القدس، حيث تتطور غزة كتهديد أمريكي داخلي على ترامب.

في المسار الثالث، تعمل دول الخليج برئاسة السعودية مع فرنسا ودول أوروبية أخرى، على بلورة حل سياسي يتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقبل ذلك إقامة جسم لإدارة غزة، لا تكون حماس شريكة فيه. هذه المسارات الثلاثة يواجهها موقف متصلب من حماس، الذي عبر عنه خليل الحية، نائب يحيى السنوار. “لا فائدة من إجراء المفاوضات في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حرب إبادة وتجويع في غزة”، قال الحية، وأوضح بأنه لن يوافق على العودة إلى طاولة المفاوضات إلا إذا تم إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع “بشكل محترم”. ولكن العودة إلى طاولة المفاوضات لا تضمن الصفقة أيضاً، حيث طلبات حماس الأساسية لم تتغير. وليس واضحاً أيضاً إذا كان الحية يقصد التفاوض على صفقة جزئية أم صفقة شاملة كالتي يتحدث عنها الآن “مصدر أمني إسرائيلي”.

تعمل دول الخليج برئاسة السعودية مع فرنسا ودول أوروبية أخرى، على بلورة حل سياسي يتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الصفقة الجزئية التي تم عبر المفاوضات حولها تحقيق تقدم، ربما لها احتمالية أكبر مع فتح مسارات تزويد المساعدات الإنسانية، لكن بقيت فيها نقاط مختلف عليها، مثل عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم، وحجم انسحاب الجيش الإسرائيلي. بخصوص الصفقة الشاملة، الأمر أصعب بكثير؛ لأنها تحتاج إلى قرار إسرائيلي بإنهاء الحرب والانسحاب من معظم مناطق القطاع، وإقامة جسم فلسطيني فيه أو على الأقل فلسطيني – عربي. مقابل هذه الخطوات، تطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس، ونفي قيادتها من غزة، وعدم مشاركتها في إدارة القطاع كمنظمة. وأعلنت حماس في السابق عن استعدادها للتنازل عن دورها في حكم غزة إذا أقيم جسم إداري متفق عليه. ولكن النفي ليس جزءاً من المعادلة التي تطرحها، والمتحدثون بلسانها أوضحوا بأنهم لن يسلموا سلاحهم “إلا إذا أقيمت الدولة الفلسطينية المستقلة”.

في هذه الأثناء، أثار الحية عاصفة كبيرة في مصر عندما توجه إلى الشعب المصري وزعماء مصر والجيش المصري والعائلات والمثقفين والكنائس والنخب، قائلاً: “إخوتكم في غزة يموتون جوعاً وهم على حدودكم، قريبون منكم، أسمعوا صوتكم كي لا تموت غزة جوعاً، وفتحوا معبر رفح”.

النظام المصري الذي يسيطر كلياً على وسائل الإعلام ويمنع مظاهرات الدعم لغزة، اعتبرها دعوة اتهام مباشر للقاهرة بالتجويع، بل ومحاولة لإثارة العصيان المدني، وكانت الردود طبقاً لذلك. كاتب المقالات محمد السيد صالح، كتب رداً على ذلك: “نشاطات القمع الإسرائيلية وتوسيع المستوطنات التي تستهدف إفشال حل الدولتين توسعت في العقود الثلاثة الأخيرة، لكن ما تسببت به حماس في “طوفان الأقصى” يشكل خطراً بعشرة أضعاف هذه النشاطات. في البيان الذي نشرته صحيفة “المصري اليوم”، كتب أنه يعتقد أن جزءاً كبيراً من الرأي العام المصري والعربي يتفق معه في رأيه. مصر الرسمية أوضحت بأنه رغم تصريحات الحية، فإنها ستواصل بذل جهود الدفع بالمفاوضات قدماً، حتى لو كانت أدوات ضغطها على حماس محدودة.

يبدو أن مبادرة السعودية وفرنسا، التي انضمت إليها دول غربية، التي أعلنت عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية (بشروط مقيدة)، ربما توفر لحماس السلم الذي يمكنها من نزع سلاحها. نظرياً، قد تدعي حماس بأنها هي التي حققت الحلم الوطني الفلسطيني وليس م.ت.ف أو السلطة الفلسطينية. ولكن هذه المبادرة تنقصها الأرجل التي تعطيها الأفق الواقعي. إسرائيل تعتبرها تهديداً و”هدية للإرهاب”، والولايات المتحدة التي تقف من ورائها أوضحت موقفها عندما فرض ترامب عقوبات ضبابية على قيادة م.ت.ف وشخصيات رفيعة في السلطة الفلسطينية.

حماس شريكة فكرية في موقف إسرائيل والولايات المتحدة، لأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيجبرها على الاعتراف بإسرائيل والتنازل عن الكفاح المسلح، وبالأساس فقدان دورها في إدارة هذه الدولة وتشكيل صورتها. جهات في حماس تقول إنه لا أحد سأل حماس عن رأيها، ولم يحاول الاستيضاح عن موقفها إذا اعترف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية.

مصدر فلسطيني في الضفة الغربية، مقرب من حماس، قال للصحيفة بأنه في السابق، في محادثات المصالحة بين فتح وحماس التي أدت إلى الإعلان عن حكومة فلسطينية مشتركة، تمت مناقشة قضية طابع الدولة الفلسطينية المستقبلية، بل وكانت هناك تصريحات علنية بشأن التزام حماس بتبني جميع الاتفاقات التي وقعت عليها م.ت.ف، بما في ذلك اتفاق أوسلو، والسعي إلى الدولة الفلسطينية، لكن “هذه التفاهمات تحطمت، وتم نفي التصريحات أو تم تعديلها خلال فترة قصيرة”.

حسب أقوال المصدر نفسه، إن حماس الآن في مكان آخر، وليس فيها من يتخذ قرارات سياسية مبدئية. البنية الهرمية التي ميزت حماس في السابق انهارت، ومجلس الشورى (الجسم الذي يصوغ ويملي المواقف الايديولوجية، التي تنبثق منها استراتيجية حماس) ضعيف ومنقسم ولا سيطرة له على الأرض. ومثله أيضاً وضع مجلس القيادة، المسؤول عن معالجة شؤون حماس الذي تشكل عقب اغتيال إسماعيل هنية في تموز 2024، الذي يشارك في عضويته من بين آخرين: خالد مشعل، والحية، والمسؤول عن الضفة زاهر جبارين، والأمين العام نزار عوض الله، ودرويش الذي يترأس أيضاً مجلس الشورى. الصداقة والاتفاق لا تميز هذه المجموعة، سواء على الصعيد الشخصي أو الأيديولوجي أو السياسي. ويكفي التذكير بأن نزار عوض الله كان خصماً سياسياً ليحيى السنوار، وتنافس أمامه على منصب رئيس المكتب السياسي في غزة. أما مشعل، الذي فصل المنظمة عن سوريا عقب المذبحة التي نفذها بشار الأسد ضد مواطنيه وتسبب بمقاطعة طويلة بين حماس وإيران، فيعتبر الآن عنصراً “معتدلاً”، يدفع نحو تسويات ستضع نهاية للحرب. ودرويش يعتبر مقرباً من بلاط خامنئي.

الخلافات الشخصية والفكرية هذه يضاف إليها حقيقة أن حماس الآن لا تملك شخصاً قوياً وكاريزماتياً يمكنه اتخاذ قرار وفرضه على أعضاء القيادة. وحسب أقوال مصادر اقتبست في صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، فإن الأمر انعكس مؤخراً بأن حماس تتشاور مع التنظيمات الفلسطينية الأخرى، مثل “الجهاد الإسلامي” والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في كل مرة يقدم لها الوسطاء اقتراحاً، في حين أن حماس لم تكن تهتم لمواقفهم من قبل تقريباً.

يصعب التقدير كيف سيؤثر توسيع دائرة التشاور على المفاوضات، وليس واضحاً أيضاً مستوى خضوع الذين يسيطرون بالفعل على المخطوفين لقيادة حماس. الافتراض هو أن النقاش المفصل في قضايا عملية تتعلق بصيغة الصفقة، قد يشير إلى حماس تملك قدرة على تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، ولكن لا ضمانة لذلك.

هآرتس 3/8/2025