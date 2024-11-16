“مفاوضات لبنان”.. مستشار بايدن يزور إسرائيل الأربعاء

القدس المحتلة: أفاد إعلام عبري، السبت، بأن عاموس هوكستين، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيصل إلى تل أبيب الأربعاء المقبل، بعد زيارة إلى لبنان، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.

وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية أنّ مستشار بايدن سيصل تل أبيب، الأربعاء، بعد إتمام زيارة سيقوم بها إلى لبنان (لم يحددها)، في إطار الجهود الأمريكية المبذولة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”.

ونقلت الهيئة عن مصادر سياسية (لم تسمها) قولها إنّ “تل أبيب تتوقع تقدما كبيرا في محادثات وقف إطلاق النار مع لبنان، خلال الأسبوع المقبل، تزامنًا مع زيارة هوكشتاين”.

والجمعة، قالت هيئة البث إن إسرائيل تنتظر ردا لبنانيا على الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غضون أيام قليلة.

ويتضمن المقترح، بحسب هيئة البث العبرية: التزام الطرفين (إسرائيل وحزب الله) بقرار مجلس الأمن 1701، مع ضمان حق الدفاع عن النفس.

ويتضمن أيضا انتشار الجيش اللبناني كقوة مسلحة وحيدة في جنوب لبنان، بجانب قوات “اليونيفيل”.

ويشمل كذلك منع إعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، وأن بيع أي أسلحة للبنان أو إنتاجها داخله سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية.

كما يتضمن منح القوى الأمنية اللبنانية صلاحيات الإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية والإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة والتي تنتج الأسلحة، وتفكيكها وتفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق.

ويتضمن كذلك، وفق الهيئة العبرية، انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان خلال 7 أيام يحل محلها الجيش اللبناني تحت إشراف دولي.

ويشمل المقترح الأمريكي نزع سلاح المجموعات المسلحة جنوب نهر الليطاني خلال 60 يوماً من توقيع الاتفاق.

ولم يصدر تعقيب فوري من جانب لبنان أو “حزب الله” على ما أوردته الهيئة العبرية.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، قدمت واشنطن مؤخرا مقترحا يقضي بانسحاب “حزب الله” إلى شمال نهر الليطاني وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب ومنع الحزب من إعادة إقامة مواقع بالمنطقة ومنع نقل السلاح عبر سوريا إلى الحزب.

لكن إسرائيل تريد الاحتفاظ بحق مهاجمة “حزب الله” في لبنان حتى بعد الاتفاق، وهو ما يرفضه لبنان بشدة.

فيما يشدد “حزب الله” على أن تفاوضا غير مباشر مع إسرائيل يجب أن يكون مبنيا على أمرين، هما وقف العدوان، وحماية السيادة اللبنانية بشكل كامل غير منقوص.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و452 شهيدا و14 ألفا و664 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء السبت.

(الأناضول)