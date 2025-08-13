مفتي تونس: لا بد أن يكون الذكاء الاصطناعي متناغما مع الشريعة الإسلامية- (فيديو)

مفتي تونس الشيخ هشام بن محمود خلال مشاركته في المؤتمر الدولي العاشر للإفتاء في القاهرة- (فيسبوك)

تونس- “القدس العربي”: قال مفتي تونس الشيخ هشام بن محمود إن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون متناغما مع مقاصد الدين والشريعة الإسلامية، داعيا إلى وضع ميثاق أخلاقي للذكاء الاصطناعي يساعد في صناعة مُفتٍ فاعل وقادر على الإبداع.

وكان بن محمود شارك في المؤتمر الدولي العاشر للإفتاء الذي عُقد على مدى يومين في العاصمة المصرية تحت عنوان “صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي”.

وأكد، خلال كلمته في المؤتمر، الذي اختتم الأربعاء، أن صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي ضرورة مُلحة وأهمية كبرى، في وقت تتسابق فيه الإبداعات البشرية على كافة جبهات المعرفة.

ودعا إلى أن “يكون الذكاء الاصطناعي وتقنياته المختلفة على تناغم مع مقاصد الدين والشريعة الإسلامية، التي أرسى أُسسها نبينا محمد (ص)”.

وأضاف بن محمود: “إذا كان الذكاء البشري يعني سرعة الإدراك، فمن منطلقات هذا الذكاء أن يبرز الذكاء الاصطناعي المعتمد على فَهْم الإنسان لينطلق إلى أبعاد أعمق وأكثر تأثيرا”، داعيا إلى “وضع ميثاق أخلاقي ينظِّم عمل الذكاء الاصطناعي واستخداماته للحيلولة دون استخدامه لهدم الإنسانية”.

وأثار رأي بن محمود انقساما بين التونسيين، فبينما رحب البعض بوضع ميثاق أخلاقي لضبط الذكاء الاصطناعي ومنع تحوله إلى سلاح ضد الآخرين، دعا آخرون رجال الدين إلى عدم التدخل في قضايا اعتبر أنها “ليست من اختصاصه” وقصر فتاواهم على القضايا ذات الطابع الديني.