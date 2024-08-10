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مفتي عُمان: متى تدرك هذه الأمة أنها أمة رسالة وعليها أن تذود عن حياضها بسلاحها!- (تدوينة)

10 - أغسطس - 2024

مفتي عمان الشيخ أحمد الخليلي- (مواقع التواصل)

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“القدس العربي”: استنكر مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد الخليلي المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، فجر السبت، في مدرسة التابعين بمدينة غزة وراح ضحيتها نحو 100 بينهم أطفال ونساء، منتقدا صمت العالم الإسلامي الذي “لا يحرك ساكنا” تجاه جرائم “العصابة الإجرامية” التي ابتُلي بها الفلسطينيون.

وقال الشيخ الخليلي في تدوينة نشرها على منصة إكس “ما أعظم الجريمة عندما ترتكب في حال أداء شعائر الله تعالى، وتوجُّهِ القلوب إليه. ومن العجيب أن يكون ذلك من تلك العصابة الإجرامية، والعالم الإسلامي لا يحرِّك ساكنًا؛ فيالَله متى تدرك هذه الأمة أنها أمة رسالة، وأنّ عليها أن تذود عن حياضها بسلاحها؟!”.

وفي وقت سابق، دانت الخارجية العُمانية المجزرة، معتبرة “استهداف المدارس والمنشآت المدنية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية”، مكررةً دعوتها المجتمع الدولي إلى “التحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات السافرة… ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

كما اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، استهداف المدرسة “امتدادًا للمجازر الوحشية وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي… في انتهاك صارخ للقانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وطالبت المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل “باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني وفرض وقف إطلاق النار الفوري والشامل” في القطاع.

وهذه المجزرة هي من الأكثر حصدا للأرواح منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 10, 2024 الساعة 6:38 م

    هيهات هيهات أيها الشيخ الفاضل، العرب والمسلمين رضوا بالخنوع والخضوع للبعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 وهم لا يحركون ساكنا ورضوا بالذل والهوان والخذلان والانبطاح لماما أمريكا شيطانة الحروب وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀

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  2. يقول لا غالب الا الله:
    أغسطس 11, 2024 الساعة 12:28 ص

    يا شيخ الامة فقدت رجالها وما فيش غير العملاء
    الله يرسل جنود من عنده ولو غربان تشفي العليل من القاصي والداني وتبيد بني صهيون عن بكرة ابيهم يارب

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