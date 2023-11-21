مفتي عُمان يوجه الشكر لـ”الشعب اليمني” بعد احتجاز سفينة “إسرائيلية”- (تغريدة)

“القدس العربي”: وجّه مفتي عُمان، أحمد بن حمد الخليلي، الشكر لـ”الشعب اليمني” وذلك بعد إعلان الحوثيين احتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية أكدت أن رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغار هو مالك جزئي للسفينة.

وقال الخليلي عبر صفحته على “إكس”: “نشكر من أعماق قلوبنا الشعب اليمني العربي المسلم على تصديه للسفن الصهيونية، وندعوه إلى الالتفاف حول هذا المبدأ الديني العظيم في مناصرة المظلومين. لقد قال فصدق، ووعد فوفى؛ فلله دره”.

نشكر من أعماق قلوبنا الشعب اليمني العربي المسلم على تصديه للسفن الصهيـ.ـونية، وندعوه إلى الالتفاف حول هذا المبدأ الديني العظيم في مناصرة المظلومين.

لقد قال فصدق، ووعد فوفى؛ فلله دره. pic.twitter.com/3SfskMiaiH — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) November 20, 2023

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهم إيران صراحة بالتورط بخطف السفينة، فيما نفت طهران ذلك.