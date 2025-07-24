مفتي لبنان : الوحدة الوطنية أقوى سلاح في مواجهة أطماع إسرائيل

بيروت: أكد مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان اليوم الخميس، أن الوحدة الوطنية اللبنانية هي أقوى سلاح في مواجهة أطماع إسرائيل.

وقال دريان ، في كلمة بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون على رأس وفد من مفتيي المناطق اللبنانية اليوم الخميس، :”نشدد على أن لبنان هو أسرة واحدة لا يفرقها أحد، وهذه اللحظة تشكل فرصة متجددة لتأكيد وحدتنا الوطنية، التي تبقى أقوى سلاح في مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي”.

وأشار إلى أن ” إسرائيل هي من خرق وقف إطلاق النار مع لبنان، رغم أن لبنان التزم به بالكامل. وهذا الخرق يشكل انتهاكا واضحا يجب أن يدان من الجميع.”

وأضاف ” آن الآوان أن يسود صوت الاعتدال، وأن نرفع جميعا راية الحوار، بعيدا عن الانقسام والتوترات التي لا تخدم إلا أعداء الوطن”.

وقال ” جميعنا نلاحظ الجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس الجمهورية في الداخل والخارج من أجل تثبيت حضور لبنان عربيا ودوليا، وتأكيد موقعه على الخارطة الدبلوماسية”.

ولفت المفتي دريان إلى أن “التنسيق بين الرئاسات الثلاث يبقى ضروريا للحفاظ على استقرار المؤسسات وتفعيل العمل المشترك”.

( د ب أ )