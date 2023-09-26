مفتي لبنان: لا تغيير في نظام الحكم بالبلاد- (فيديو)

بيروت: قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الثلاثاء، إنه لا تغيير في نظام الحكم بالبلاد، وإن اتفاق الطائف سيبقى الضامن للشراكة الإسلامية – المسيحية والعيش المشترك.

جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها المفتي للشعب اللبناني بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف من دار الفتوى في العاصمة بيروت.

وتطالب بعض التيارات السياسية (مسيحية) في لبنان بتغيير نظام الحكم الحالي (برلماني) إلى الحكم الفيدرالي أو اللامركزية الموسعة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1989، وقع مسؤولون لبنانيون اتفاق الطائف في السعودية، الذي أنهى 15 عاما من الحرب الأهلية، ونُقلت بموجبه بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء، وأضحت مراكز السلطة توزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ووفق توزيع طائفي.

وأضاف المفتي، إنه “لا مكان للطروحات التي تمزق الوطن وتفرق اللبنانيين في وطنهم لبنان ، بلد الوحدة والتنوع”.

وشدد على أن “الحراك الداخلي هو الأساس في إنجاز الاستحقاق الرئاسي والحراك الخارجي هو عامل مساعد وداعم”.

وتابع: “ينبغي على اللبنانيين التقاط الفرص التي تقدم لهم، فالفرصة لا تعوض إذا لم نحسن التعامل معها على أساس مصلحة الوطن الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة” بحسب تعبيره.

وأكد أن الاستحقاق الرئاسي “سيحصل مهما اشتدت العواصف كي نضع حدا لآلام اللبنانيين وكي يعود الدور الفاعل إلى الدولة ومؤسساتها”.

وزاد: “السياسيون لا يقومون خلال ما يقارب العام بمسؤوليتهم الأولى في انتخاب رئيس للدولة، ولا بمسؤولياتهم تجاه فراغ المؤسسات والمرافق، ولا بالتوقف عن تعطيل المسار القضائي في تفجير مرفأ بيروت”.

واعتبر مفتي الجمهورية أن “المبادرات الخارجية من الدول الشقيقة والصديقة لحل الأزمة اللبنانية، هي عامل خير وحلحلة للعقد والعقبات”.

وأشار إلى أن “الإصرار والعزيمة لإنجاح أي مبادرة هو هدف أصحاب المبادرات بمساعيهم الطيبة لن تذهب هدرا مهما واجهتهم عراقيل بعض السياسيين (دون تسمية أحد) الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب شخصية على حساب الشعب والوطن”.

وفشل البرلمان اللبناني في 12 جلسة منذ سبتمبر/ أيلول 2022، كان آخرها بتاريخ 14 يونيو/ حزيران الماضي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

ومنذ فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد برز تحرك فرنسي بعد زيارتين للموفد الرئاسي جان إيف لودريان الأولى أواخر يوليو/ تموز الماضي، والثانية أوائل سبتمبر/ أيلول الجاري، وآخر قطري مع بدء الموفد جاسم بن فهد آل ثاني الذي يزور لبنان بعيدا عن الإعلام منذ بداية الأسبوع الماضي، للبحث عن تفاهمات بين المسؤولين لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية.

(الأناضول)