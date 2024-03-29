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مفتي ليبيا يحرّم منع اقتحام الحدود في مصر والأردن لنصرة أهل فلسطين- (فيديو)

29 - مارس - 2024

مفتي ليبيا الصادق الغرياني

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“القدس العربي”: أصدر مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني فتوى تحرّم على الجيوش في مصر والأردن منع الناس من اقتحام الحدود مع الضفة الغربية وغزة لنصرة الفلسطينيين، واعتبر اقتحام المعابر فرض عين على المسلمين “دفاعا عن إخوانهم وعن حرماتهم وأمهاتهم ونسائهم”.

وتابع الشيخ الغرياني في رسالته المصورة أن من يحرس هذه المعابر من القوات الأمنية والشرطة في الأردن ومصر “حرام عليه أن يقف حارسا يحرس الصهاينة، وهو بحراسته لهم … فهو يعد ضمن جيش الصهاينة وقوة الاحتلال التي تقتل المسلمين”.

 

وكان القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، قد وجه رسالة مسجلة، الأربعاء، حث فيها المسلمين والعرب على “الزحف الآن وليس غدا نحو فلسطين”، قائلا: “لا تجعلوا قيودا ولا حدودا ولا أنظمة تحرمكم شرف المشاركة في تحرير المسجد الأقصى”.

وخاطب الضيف في رسالته “أهل الأردن ولبنان ومصر والجزائر والمغرب العربي وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وكل أنحاء الوطن العربي والإسلامي”.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 29, 2024 الساعة 4:43 م

    حيا الله هذا المفتي الليبي الشجاع الحر، صار الجهاد في سبيل تحرير الأقصى المبارك فرض عين على كل مسلم قادر، والله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل اللعين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🚀🚀🚀🚀🚀

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  2. يقول Abd:
    مارس 29, 2024 الساعة 4:46 م

    بارك الله في هذا الشيخ الكريم على فتواه ، و بارك الله في الشيخ محمد الحسن ولد الددو الذي أفتى للموريتانيين أن إغاثة غزة أولى من عمرة في شهر رمضان

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  3. يقول عبدالحق عبدالجبار:
    مارس 30, 2024 الساعة 10:08 ص

    مفتي الديار العلامة الصادق الغرياني جزاك الله خير ورحم والديك في قول الحق

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  4. يقول عبدالحق عبدالجبار:
    مارس 31, 2024 الساعة 11:36 ص

    سؤال لمفتي الديار العلامة الشيخ الصادق الغرياني
    شيخنا اليس علي كل دولة عربية حق دفع زكاة المال ؟ وان كان الجواب نعم اذاً اليس علي ليبيا دفع زكاة المال للمسلمين وهذا ليس جميل وانما هو مال الله أعطاه لليبيا حتي تقوم بأخراجه و ليس غزة احق به الان اما بالنسبة لمساكين و فقراء ليبيا فعند توقيف الاختلاس فلن يوجد مسكين او فقراء في ليبيا…شيخنا مفتي الديار الرجاء إصدار فترة مع والا ضد وجزاك الله خير ( زكاة المال ليس علي الأفراد فقط وانما علي الدول كذلك ) هذا الذي أنا اعرفه

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  5. يقول عبدالحق عبدالجبار:
    أبريل 1, 2024 الساعة 12:08 م

    مفتي الديار العلامة الشيخ الصادق الغرياني
    وجدت هذا الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تجب الزكاة في مال الدولة، لأنه مال عام لا يدخل تحت ملك شخص بعينه، ولأن الأصل فيه أن يصرف في مصالح المسلمين العامة ومنها مصارف الزكاة، ويستوي في هذا الحكم ما أدخل في مجال التجارة وغيره من مال الدولة.…هل هذا من شيوخ الرؤساء والملوك
    لانه الدول العنيه مثل ليبيا المفروض لا يكون فيها لا مساكين ولا فقراء ولها من الاستثمارات الخارجية حتي في الحرام ما يدخل عليه الحول ويستمتع به اصحاب السرقات …شيخنا دفع الزكاة عن لرأي الاسرة المطلوب ان يكمل النصاب ويتم عليه الحول ما يهم ان كان يعول في عائلته واحد او مئه اليس هذا صحيح ولا تصح ان تعطي زكاة المال لا الي زوجته ولا الي ابنائه ولا الي والديه و هو راعي فكيف لا تصح الزكاة علي الدولة وهي راعيه

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