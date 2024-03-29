مفتي ليبيا يحرّم منع اقتحام الحدود في مصر والأردن لنصرة أهل فلسطين- (فيديو)

“القدس العربي”: أصدر مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني فتوى تحرّم على الجيوش في مصر والأردن منع الناس من اقتحام الحدود مع الضفة الغربية وغزة لنصرة الفلسطينيين، واعتبر اقتحام المعابر فرض عين على المسلمين “دفاعا عن إخوانهم وعن حرماتهم وأمهاتهم ونسائهم”.
وتابع الشيخ الغرياني في رسالته المصورة أن من يحرس هذه المعابر من القوات الأمنية والشرطة في الأردن ومصر “حرام عليه أن يقف حارسا يحرس الصهاينة، وهو بحراسته لهم … فهو يعد ضمن جيش الصهاينة وقوة الاحتلال التي تقتل المسلمين”.
فتوى جليلة للعلامة الكبير الشيخ الصادق الغرياني مفتي ليبيا:
اقتحام معابر غزة والضفة فرض عين على المسلمين، وحرامٌ على القوات في مصر والأردن منع الناس من هذا الاقتحام، ومن منعهم فهو من الصهاينة!
انشروا الفتوى ما استطعتم، يضل الله بها كثيرا ويهدي بها كثيرا، وتكون حجة على كثير. pic.twitter.com/1zo9DEg1yL
— محمد إلهامي (@melhamy) March 28, 2024
وكان القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، قد وجه رسالة مسجلة، الأربعاء، حث فيها المسلمين والعرب على “الزحف الآن وليس غدا نحو فلسطين”، قائلا: “لا تجعلوا قيودا ولا حدودا ولا أنظمة تحرمكم شرف المشاركة في تحرير المسجد الأقصى”.
وخاطب الضيف في رسالته “أهل الأردن ولبنان ومصر والجزائر والمغرب العربي وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وكل أنحاء الوطن العربي والإسلامي”.
حيا الله هذا المفتي الليبي الشجاع الحر، صار الجهاد في سبيل تحرير الأقصى المبارك فرض عين على كل مسلم قادر، والله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل اللعين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🚀🚀🚀🚀🚀
بارك الله في هذا الشيخ الكريم على فتواه ، و بارك الله في الشيخ محمد الحسن ولد الددو الذي أفتى للموريتانيين أن إغاثة غزة أولى من عمرة في شهر رمضان
مفتي الديار العلامة الصادق الغرياني جزاك الله خير ورحم والديك في قول الحق
سؤال لمفتي الديار العلامة الشيخ الصادق الغرياني
شيخنا اليس علي كل دولة عربية حق دفع زكاة المال ؟ وان كان الجواب نعم اذاً اليس علي ليبيا دفع زكاة المال للمسلمين وهذا ليس جميل وانما هو مال الله أعطاه لليبيا حتي تقوم بأخراجه و ليس غزة احق به الان اما بالنسبة لمساكين و فقراء ليبيا فعند توقيف الاختلاس فلن يوجد مسكين او فقراء في ليبيا…شيخنا مفتي الديار الرجاء إصدار فترة مع والا ضد وجزاك الله خير ( زكاة المال ليس علي الأفراد فقط وانما علي الدول كذلك ) هذا الذي أنا اعرفه
مفتي الديار العلامة الشيخ الصادق الغرياني
وجدت هذا الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تجب الزكاة في مال الدولة، لأنه مال عام لا يدخل تحت ملك شخص بعينه، ولأن الأصل فيه أن يصرف في مصالح المسلمين العامة ومنها مصارف الزكاة، ويستوي في هذا الحكم ما أدخل في مجال التجارة وغيره من مال الدولة.…هل هذا من شيوخ الرؤساء والملوك
لانه الدول العنيه مثل ليبيا المفروض لا يكون فيها لا مساكين ولا فقراء ولها من الاستثمارات الخارجية حتي في الحرام ما يدخل عليه الحول ويستمتع به اصحاب السرقات …شيخنا دفع الزكاة عن لرأي الاسرة المطلوب ان يكمل النصاب ويتم عليه الحول ما يهم ان كان يعول في عائلته واحد او مئه اليس هذا صحيح ولا تصح ان تعطي زكاة المال لا الي زوجته ولا الي ابنائه ولا الي والديه و هو راعي فكيف لا تصح الزكاة علي الدولة وهي راعيه