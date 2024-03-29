مفتي ليبيا يحرّم منع اقتحام الحدود في مصر والأردن لنصرة أهل فلسطين- (فيديو)

“القدس العربي”: أصدر مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني فتوى تحرّم على الجيوش في مصر والأردن منع الناس من اقتحام الحدود مع الضفة الغربية وغزة لنصرة الفلسطينيين، واعتبر اقتحام المعابر فرض عين على المسلمين “دفاعا عن إخوانهم وعن حرماتهم وأمهاتهم ونسائهم”.

وتابع الشيخ الغرياني في رسالته المصورة أن من يحرس هذه المعابر من القوات الأمنية والشرطة في الأردن ومصر “حرام عليه أن يقف حارسا يحرس الصهاينة، وهو بحراسته لهم … فهو يعد ضمن جيش الصهاينة وقوة الاحتلال التي تقتل المسلمين”.

فتوى جليلة للعلامة الكبير الشيخ الصادق الغرياني مفتي ليبيا: اقتحام معابر غزة والضفة فرض عين على المسلمين، وحرامٌ على القوات في مصر والأردن منع الناس من هذا الاقتحام، ومن منعهم فهو من الصهاينة! انشروا الفتوى ما استطعتم، يضل الله بها كثيرا ويهدي بها كثيرا، وتكون حجة على كثير. pic.twitter.com/1zo9DEg1yL — محمد إلهامي (@melhamy) March 28, 2024

وكان القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، قد وجه رسالة مسجلة، الأربعاء، حث فيها المسلمين والعرب على “الزحف الآن وليس غدا نحو فلسطين”، قائلا: “لا تجعلوا قيودا ولا حدودا ولا أنظمة تحرمكم شرف المشاركة في تحرير المسجد الأقصى”.

وخاطب الضيف في رسالته “أهل الأردن ولبنان ومصر والجزائر والمغرب العربي وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وكل أنحاء الوطن العربي والإسلامي”.