مفتي ليبيا يصف إعلان تشكيل لجنة استشارية من قبل البعثة الأممية بالعبث

طرابلس ـ «القدس العربي»: وصف المفتي العام لليبيا، الشيخ الصادق الغرياني، إعلان البعثة الأممية تشكيل لجنة استشارية دون توضيح معايير اختيار أعضائها، بالعبث. وقال في برنامج الإسلام والحياة الأسبوعي، إن ما يصدر عن البعثة الأممية من كلام ما هو إلا حلقة مفرغة من كلامها الس١ابق، وزيادة في تعميق الأزمة واستمرارها في ليبيا.

واعتبر الغرياني أن البعثة لا تملك من أمرها شيئاً، وأن المجتمع الدولي من خلال الدول الغربية هم المهيمنون عليها، وهم يساوون بين الضحية والجلاد.

وأضاف: “المجتمع الدولي يعلم ما يفعله حفتر في ليبيا، ولكن لكي تستمر الفوضى يسوون بين الضحية والجلاد. وإن أرادوا بحق الاستقرار في ليبيا، فإنهم يعلمون ما يفعله حفتر، لا أن يقولوا هذا أمر واقع”.

وأرجع الشيخ الغرياني سبب سيطرة المجتمع الدولي على ليبيا من خلال البعثة الأممية، إلى تقاعس من يحملون السلاح في ليبيا وتركهم واجبهم.

واستنكر سعي البعثة الأممية لتشكيل حكومة بدل حكومة الوحدة الوطنية، دون أن تتكلم عن البرلمان وحكومة حماد.

وجدد تأكيده على أن استقرار ليبيا لا يكون إلا بإجراء انتخابات واستفتاء على الدستور، داعياً البعثة إلى إلزام كافة الأطراف بالاستفتاء إن أرادت مساعدة الليبيين حقاً.

كما حذر الشيخ من الاستجابة لما وصفه بالعبث الذي تفرضه البعثة الأممية، داعياً كل من لديه مبدأ بعدم الوقوف في صفهم، معتبراً أن البعثة لا تأتي إلا بالشر.

وفي السياق، قال موقع الأمم المتحدة إن اللجنة الاستشارية المعلن عنها ستقدم مخرجاتها إلى البعثة الأممية في ليبيا للبناء عليها في المرحلة اللاحقة من العملية السياسية.

وأضافت البعثة عبر موقعها في توضيح له لعمل لجنة العشرين، الخميس، أنها ستعمل على تيسير التواصل والتفاعل بين اللجنة والمؤسسات المعنية.

وبينت أنه وبالتوازي مع عمل اللجنة، ستقوم البعثة بدعم جهود الليبيين الرامية لإطلاق الإصلاحات الاقتصادية، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومعالجة مسببات النزاع المزمنة الأخرى.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن العملية السياسية التي تيسرها بعثتها في ليبيا تقوم على عدد من المبادئ، أهمها المحافظة على الاستقرار، وتجديد شرعية المؤسسات وتوحيدها.

وكانت البعثة الأممية قد كشفت في الرابع من فبراير الجاري، عن 20 اسماً يمثلون أعضاء اللجنة الاستشارية، يقتصر دورها على إصدار التوصيات ولا تملك صلاحية إصدار قرارات أو تعيينات من أي نوع.

وسمت الأعضاء الـ 20 وهم: إبراهيم عثمان علي، إبراهيم قرادة، أبو القاسم بريبش، أمينة الحاسية، جازية شعيتير، زهرة تيبار، عبد الفتاح السائح، عبير امنينة، عصام الماوي، علي البرغثي، علي بوخير الله، عمر إبراهيم عمر احسين، كمال الهوني، الكوني عبوده، لميس بن سعد، محمد عبيد، مريم أبو بكر محمد اده، نوري العبار، نوري عبدالعاطي، وافية سيف النصر.

وقالت إنها حددت الأسبوع المقبل أول اجتماعات هذه اللجنة في العاصمة طرابلس، وإنها ستعمل إلى جانبها لدعم جهود الليبيين الرامية لإطلاق الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ومعالجة مسببات النزاع الأخرى المزمنة.

وتعليقاً على هذه التطورات، حث عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل البعثة الأممية في ليبيا على عدم التدخل في القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6.

وقال بن شرادة، عبر حسابه على “فيسبوك”: “أعضاء اللجنة الاستشارية الذين تم اختياركم من قبل البعثة الأممية، يمكنكم مناقشة المسار الاقتصادي والحكم المحلي والملف الأمني، ولكن أوصيكم بأن لا تدخلوا في قانون الانتخابات المنجز من لجنة 6+6 كما تريد البعثة إقحامكم في ذلك”.

وأكد، أن البعثة الأممية “لم يرق لها قانون الانتخابات منذ صدوره، لا لشي إلا لتعطيل الانتخابات وحرمان الليبيين من صندوق الانتخاب واستبدال الأجسام الموجودة، والتي يبدو أنها وجدت ضالتها فيهم. وخير دليل، تقرير الخبراء الذي صدر مؤخراً. وكل النهب الذي تكلم عنه لا يخلو من مشاركة الشركات التي جنسيتها من الدول المتدخلة في الشأن الليبي”.

ولفت إلى أن قانون الانتخاب هو الطريق الوحيد لإيصال الصندوق للمواطن للسماح له باختيار رئيس دولته وعضو برلمانه.

وتابع: “نقول لكم إذا فتح قانون الانتخابات سوف تجدون أنفسكم في مستنقع التجاذبات السياسية وسيل لعابها، في وضع نصوص إقصاءات لبعضها. وستشاهدون البعثة تساعدهم في العبث بالقانون”.

ونوه بأن قانون الانتخابات صدر بعد نقاشات مع كل الأطراف التي كانت تريد إقصاء بعضها لبعض، ولكن أعضاء لجنة 6+6 كان لهم موقف تاريخي باتخاذ قرار بأن لا يقصي القانون مواطناً من الدخول في سباق الانتخاب، ويترك للشعب الليبي الذي هو صاحب القرار، إقصاء أي ليبي عبر ورقة يضعها في صندوق الانتخابات.

فيما اعتبر المحلل السياسي الليبي، خالد الحجازي، أن تشكيل المبعوثة الأممية الجديدة، حنا تيتيه، للجنة الاستشارية لقيادة الحوار السياسي في ليبيا، يأتي استكمالًا للمبادرة التي أطلقتها المبعوثة السابقة، ستيفاني خوري. فقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشكيل اللجنة الاستشارية في إطار مبادرتها السياسية متعددة المسارات التي قدمتها لمجلس الأمن في جلسة 16 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وبيّن الحجازي في تصريح صحافي أن هذه اللجنة تهدف إلى تقديم مقترحات ملائمة فنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا لحل القضايا الخلافية العالقة، بهدف تمكين إجراء الانتخابات في ليبيا.

وتستند هذه المقترحات إلى المرجعيات والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي، وخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقوانين 6+6 الانتخابية.

من جهته، قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن أعضاء اللجنة الاستشارية الذين اختارتهم البعثة الأممية هم من ذوي الكفاءات، ومنهم مختصون في القانون الدولي.

وأشار في تصريح صحافي إلى أن مهام اللجنة تقديم مقترحات لحلحلة النقاط الخلافية، ولكنها غير ملزمة، وقد يكون من بينها مقترح يحظى بقبول الجميع.

وما زالت ردود الفعل والمواقف المحلية إزاء إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) الثلاثاء الماضي، تشكيل لجنة استشارية مستمرة، بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.

ورغم خلافهما على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، فإن محمد تكالة وخالد المشري اتفقا على انتقاد إعلان تشكيل لجنة استشارية من 20 عضواً تقول البعثة إنه تم اختيارهم وفق معايير المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية.

وأشار تكالة بصفته رئيس المجلس -في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس- إلى أن البعثة الأممية عينت اللجنة دون التشاور مع مجلسي النواب والدولة، في حين تحفّظ غريمه المشري -في منشور له عبر منصة فيسبوك- على أعضاء اللجنة التي عدها غير متوازنة.