“مفعول ترامب” يصعد ببيتكوين إلى قمة تاريخية جديدة

إسطنبول: قفز سعر العملة المشفرة الأبرز، بيتكوين، إلى قمة تاريخية جديدة في التعاملات المبكرة، الإثنين، مع قرب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة.

ويطلق مستخدمو بيتكوين عبارة “مفعول ترامب” على الارتفاعات المتتالية لسوق العملات المشفرة، بسبب دعمه للصناعة خلال حملته الانتخابية، وتعهده بتنظيم السوق في بلاده.

وفي التعاملات المبكرة الإثنين، قفز سعر بيتكوين بنسبة 5.5 بالمئة لتستقر عند 109.2 آلاف دولار للوحدة، وهو أعلى مستوى للعملة المشفرة على الإطلاق.

وخلال وقت لاحق اليوم، يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، القسم يعقبه حفل التنصيب ليكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة خلفا للرئيس جو بايدن.

وجاء ارتفاع بيتكوين كذلك، بعد أن كشف ترامب وزوجته ميلانيا عن memecoins خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث وصلت قيمة عملة ترامب السوقية إلى أكثر من 15 مليار دولار قبل الانخفاض إلى 12 مليار دولار.

بينما أطلقت زوجته ميلانيا عملتها المشفر الخاصة، الأحد، وصعدت بنسبة 182 بالمئة، لتستقر القيمة السوقية للعملة عند 1.7 مليار دولار.

وهزت عملة الميم سوق الأصول الرقمية لفترة وجيزة، مما أدى إلى استنزاف التدفقات من Bitcoin والرموز الأصغر حجما، بينما أثارت انتقادات من المسؤولين التنفيذيين في الصناعة.

(الأناضول)