مفكر تونسي: قيم الفصائل الفلسطينية ستعيد تشكيل رؤية الغرب للمسلمين

تونس: رأى المفكر والأكاديمي التونسي أبو يعرب المرزوقي أن عملية “طوفان الأقصى” ستدفع الغرب ولا سيما الدول الأوروبية إلى إعادة تشكيل رؤيتها تجاه العرب والمسلمين، بفضل القيم التي تجلت عند معاملة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة للأسرى الإسرائيليين.

المرزوقي: “الشباب الغربي الذي يثور على الدولة العميقة عنده وضد سيطرة الصهاينة هو الذي سيقضي على هذا الظلم”

وفي مقابلة مطولة مع الأناضول، لفت المرزوقي إلى أن من أهم ما آلت إليه عملية “طوفان الأقصى” هو العودة إلى تغليب القيم على المصالح، والتي طالما كانت سياسة يتبعها الغرب.

كما أشار إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، أجج غضبا دوليا تجاه واشنطن وانقساما بينها وبين دول أوروبية، وهو ما يُعد بداية النهاية لـ”سيطرة واشنطن وتفردها بالسياسة الدولية”.

إسقاط الصهيونية

يقول الأكاديمي التونسي: “الثابت الآن أن الشعوب الغربية والشباب الغربي كان أكثر تضامنا مع حركة حماس (خلال طوفان الأقصى) أكثر منه مع إسرائيل وأكثر تضامنا مع القضية الفلسطينية من الشعوب العربية، وتجلى ذلك في حجم المظاهرات التي خرجت في الدول الغربية تضامنا مع الفلسطينيين”.

ويستنتج المرزوقي من تلك التظاهرات أن “البعد الإنساني لطوفان الأقصى” كان أكثر حضورا بين شباب الغرب.

المرزوقي: “الدولة العميقة في الغرب تحكمها لوبيات (جماعات ضغط) صهيونية”

ويضيف: “الشباب الغربي الذي يثور على الدولة العميقة عنده وضد سيطرة الصهاينة هو الذي سيقضي على هذا الظلم”.

ويشير الأكاديمي التونسي إلى أن “الدولة العميقة في الغرب تحكمها لوبيات (جماعات ضغط) صهيونية”.

ويوضح: “لا يوجد حزب في فرنسا لا يقوده صهاينة، غالبية قيادات الأحزاب وغالبية قيادات الإعلام الغربية صهيونية، ومن ثمة سيطرة القيم التي تعامل بها الغرب معنا ليست القيم الغربية وإنما القيم التي تسيطر عليها الصهيونية”.

بيد أنه في المقابل، يشدد على أن حركة حماس نجحت من خلال عملية “طوفان الأقصى” في “إسقاط دور الصهيونية في النظم الأوروبية، كونها أصبحت مفضوحة ولم يعد أحد يصدقها”.

مواجهة السيطرة الأمريكية

وفي سياق متصل، يعتبر المرزوقي أن من مكتسبات عملية “طوفان الأقصى” الحد من “السطوة” الأمريكية على السياسة الدولية.

ويشير إلى أن دعم واشنطن لتل أبيب في حربها على الفلسطينيين ولّد “انقساما غربيا وأوروبيا” تجاه الولايات المتحدة.

حركة حماس نجحت من خلال عملية “طوفان الأقصى” في “إسقاط دور الصهيونية في النظم الأوروبية، كونها أصبحت مفضوحة ولم يعد أحد يصدقها”

ويبين: “بعض الأنظمة الغربية الآن تريد تطبيق حكم القانون الدولي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو الحكم الذي يفرض اعتقاله إذا زار فرنسا أو بريطانيا، وهذا شيئا فشيئا سيؤدي إلى أن العالم السياسي كله سيتغير وسينتهي تفرد مجلس الأمن بالقرار الدولي”.

ويتوقع الأكاديمي التونسي “إما أن يتم إلغاء حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن، وإما أن يتم توزيعه”.

ويتابع: “إذا أزيل (فيتو) ارتحنا منه، وإذا توزع ارتحنا من ظلمه، وهذا سيقع قريبا وليس بعيدا”.

ويكمل: “4 ممن لهم حق استعمال الفيتو في مجلس الأمن هم غربيون (فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، وواحد فقط يمثل العالم الثالث وهي الصين، التي لا يمكنها السيطرة وحدها”.

ويستدرك: “لكن عندما يصبح هناك تمثيل للمسلمين والأفارقة والآسيويين من غير الصينيين، باعتبار أن آسيا فيها نصف البشرية، عندئذ لا يمكن لأمريكا فرض الفيتو كما تريد، ولا يمكن لمجلس الأمن أن يصدر قرارات يريدها الغرب”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

على صعيد آخر، لفت المرزوقي إلى أنه “في الوقت الذي ظهرت فيه خلافات بين أمريكا وأوروبا (تجاه بعض السياسات لا سيما دعمها المطلق لتل أبيب في حربها ضد الفلسطينيين)، غير الغربيين بصدد تنظيم أنفسهم اقتصاديا وماليا عن طريق بريكس”.

وتأسست “بريكس” عام 2006 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، وفي 1 يناير/ كانون الثاني 2024، أصبحت مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات أعضاء كاملين.

ويفسر المرزوقي رؤيته لانقسام الغرب قائلا “هناك غرب أدنى وهو أوروبا وغرب أقصى وهو الولايات المتحدة الأمريكية، والصين هي شرق أقصى وبقية آسيا شرق أدنى، ونحن في الوسط وُجدنا بين الغرب الأدنى والأقصى والشرق الأدنى والشرق الأقصى”.

ويتابع: “الغرب الأدنى (أوروبا) الآن أصبح في وضعيتنا نحن، يعني أن أمريكا الآن معادية لأوروبا مثلما هي معادية لنا، وهناك أمل أن نتحالف مع أوروبا لكي نتحرر من سيطرة قسمة العالم بين روسيا وأمريكا”.

ويكمل أنه “من سيعوض فرض سيطرة أمريكا في مجالات الطاقة والتسلح على أوروبا هو نحن (العرب) لأنه لدينا الطاقة ونحن سوق كبيرة نمثل ربع البشرية”.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل حربا على غزة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.

“قيم المقاومة.. قيم المستقبل”

وفق المرزوقي “ما يجب فهمه في علاقة الغرب بالقيم، أنه إذا تعارضت قيمة مع مصلحة يقدمون المصلحة على القيمة، وهذه ظاهرة كونية لأن المصلحة مباشرة والقيمة مآلها بعيد، فيقدمون المصلحة السياسية والمصلحة الاقتصادية ويستعملون الفساد وكل ما يلزم لتحقيق المصالح ونتج عن ذلك أزمة الديمقراطية في الغرب”.

المرزوقي: ، قيمنا تَبيّن أنها أفضل القيم، يكفي أن ترى كيف تعاملت المقاومة مع الأسرى الإسرائيليين وكيف أن الإسرائيليين يتعاملون مع الأسرى الفلسطينيين

ويضيف: “من ثمة المستقبل لنا، قيمنا تَبيّن أنها أفضل القيم، يكفي أن ترى كيف تعاملت المقاومة مع الأسرى الإسرائيليين وكيف أن الإسرائيليين يتعاملون مع الأسرى الفلسطينيين”.

وعن تعامل الفصائل الفلسطينية مع الأسرى الإسرائيليين، يقول المرزوقي: “في الذكاء الإسلامي أن الأسير الذي تحسن معاملته يصبح محاميا يدافع عنك، ونحن نرى كيف أن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس عند إطلاق سراحهم يشكرونها لأنهم عاملوهم بقيم الإسلام وليس بقيم الغرب التي تعتمد قيم التوحش اليهودية”.

ويتابع: “كثير من اليهود يقولون لولا المسلمين لقضت علينا المسيحية الكاثوليكية عندما أخرجنا المسيحيون من إسبانيا. فأين هرب اليهود؟ ذهبوا للعالم الإسلامي الذي حماهم”.

ويخلص المرزوقي إلى أن ما ينتج عن هذا هو أن “قيم المستقبل هي قيم الإسلام”، مشيرا إلى أنه بفضل هذه القيم “سيزداد الدخول إلى الإسلام من الشباب الغربي ومن المثقفين الغربيين”.

وتقدر تل أبيب وجود 63 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

(الأناضول)