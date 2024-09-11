مفوضة:الاتحاد الأوروبي “مستعد” لإنهاء اتفاق نقل الغاز من روسيا

بروكسل: قالت مفوضة الطاقة للاتحاد الأوروبي كادري سيمسون اليوم الأربعاء إن التكتل مستعد للاستغناء عن واردات الغاز الروسي التي يتم نقلها عبر أوكرانيا بعد انتهاء الاتفاق الحالي في نهاية العام.

وينتهى عقد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، الذي تم الالتزام به رغم الحرب الدائرة، في 31 كانون الأول/ ديسمبر.

وما زالت بعض دول الاتحاد الأوروبي تشتري الغاز من موسكو برغم العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق.

وأوضحت سيمسون أن إمدادات الغاز الروسية تمثل 18 % من واردات الغاز للاتحاد الأوروبي، بانخفاض من 45 % في 2021.

وأشارت إلى أن استعدادات إنهاء الاتفاق بدأت منذ شهور وأنه تم إيجاد طرق إمداد بديلة.

وذكرت المفوضة أنه “لم تعد هناك حاجة… إلى إطالة التجارة مع جازبروم”، مضيفة أن بروكسل تساعد الشركات التي أبرمت عقودا طويلة الأمد مع شركة الغاز الحكومية الروسية على العثور على مزودين آخرين.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح الأسبوع الماضي بأن موسكو مستعدة لمواصلة إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

(د ب أ)