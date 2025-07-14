مفوضة الحكومة الألمانية للبيانات تدعو إلى حظر “ديب سيك” من متاجر التطبيقات الألمانية

برلين: دعت مفوضة الحكومة الألمانية لحماية البيانات، لويزا شبشت-ريمنشنايدر، إلى إزالة تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني “ديب سيك” من متاجر التطبيقات في ألمانيا بسبب مخالفاته للقانون الأوروبي.

وفي تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية، قالت المفوضة الحكومية:” لا تتمتع الصين بمستوى من حماية بيانات يتوافق مع ما تنص عليه لائحتنا العامة لحماية البيانات”، مشيرة إلى أنه لهذا السبب يعد تسريب البيانات إلى الصين “مسألة شديدة الحساسية”.

وكانت مفوضة حماية البيانات في ولاية برلين، مايكه كامب، تقدمت في وقت سابق بشكوى ضد التطبيق لدى شركتي جوجل وآبل، باعتباره “محتوى غير قانوني”. ويتوجب على الشركتين الأمريكيتين فحص البلاغ واتخاذ قرار بشأن حظره. ويحق لكامب اتخاذ هذه الخطوة في هذه الحالة لأن “ديب سيك” لا يمتلك فرعا داخل أوروبا، ولو كان هذا الفرع موجودا لكانت فقط سلطة حماية البيانات المحلية في بلد هذا الفرع هي الجهة المختصة. وبدورها، أعلنت شبشت-ريمنشنايدر دعمها لهذا التحرك من قبل مفوضة برلين.

ورفضت شبشت-ريمنشنايدر الانتقادات التي ترى أن حماية البيانات تشكل عائقا أمام الابتكار، وقالت: “حماية البيانات تضمن الثقة، وهذا يمكن أن يكون حتى ميزة تنافسية لموقع معين”، وأضافت: “ما يعيق الابتكار هو انعدام اليقين القانوني في السوق، وهو ما ينشأ أيضا من الفوضى في تشريعات الرقمنة”. وأكدت الحاجة إلى تشريع رقمي منسق على مستوى أوروبا، يتضمن قواعد واضحة لحماية البيانات.

يذكر أن السلطات في كوريا الجنوبية وإيطاليا وتايوان وأستراليا اتخذت بالفعل إجراءات ضد “ديب سيك” حيث بدأت هيئة حماية البيانات الإيطالية تحقيقا لبحث ما إذا كان التطبيق ينتهك اللائحة الأوروبية لحماية البيانات. في المقابل لا يوجد في الولايات المتحدة حظر وطني شامل لهذا التطبيق، لكن بعض الهيئات الفيدرالية مثل وكالة الفضاء “ناسا” ووزارة الدفاع منعت موظفيها من استخدامه.

وقد أثار تطبيق الدردشة الصيني، القائم على نماذج لغوية مفتوحة المصدر، اهتماما واسعا في قطاع الذكاء الاصطناعي، بعدما قدم نتائج تضاهي أو تتفوق على مقدمي خدمات معروفين مثل “أوبن إيه آي” أو “غوغل” أو “ميتا”. وبحسب شركة “ديب سيك”، فإن تطوير هذا البرنامج كلف جزءا بسيطا فقط مما استثمرته مثلا شركة “أوبن إيه آي” في تطوير برنامج “تشات جي بي تي”.

(د ب أ)