مفوضية أممية: تقارير “مقلقة” عن قتال عنيف بمحيط المستشفى الإندونيسي

جنيف: قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الاثنين، إنها تتلقى تقارير “مقلقة للغاية” عن قتال عنيف مع اقتراب القوات الإسرائيلية من المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

وأضافت مفوضية حقوق الإنسان، في بيان نشرته على حسابها عبر منصة “إكس”: “تعجز الكلمات عن وصف التهديدات الجسيمة والأذى الذي يواجه الأطباء والموظفون والمرضى والنازحون في المراكز الطبية في أنحاء غزة”.

وشدد البيان على “ضرورة الحفاظ على أمن المشافي والمدارس والملاجئ، وعدم استخدامها كمواقع للقتال”.

وأكدت المفوضية أنها “تتلقى تقارير مقلقة للغاية عن قتال عنيف مع اقتراب القوات الإسرائيلية من المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان مقتضب عبر تلغرام، سقوط “شهداء ومصابين، جراء استهداف إسرائيلي لنازحين أثناء خروجهم من المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع”.

ويحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي في أعقاب سياسة مماثلة استهدفت قبله مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة وغيره من المستشفيات في شمال ووسط القطاع، بهدف الإخلاء القسري لهذه المستشفيات من المرضى والمصابين والنازحين.

وكانت حركة “حماس” اتهمت إسرائيل بـ”الاستمرار في سياسة تدمير القطاع الصحي، ضمن مسعاها لتنفيذ جريمة التهجير القسري للفلسطينيين تحت وطأة القصف والمجازر وتدمير البُنى المدنية”.

ومنذ 45 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

(وكالات)