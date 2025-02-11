مفوضية الاتحاد الأوروبي: سنرد بقوة على الرسوم الجمركية الأمريكية

بروكسل: أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد سيردّ بقوة على قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم.

جاء ذلك في بيان صادر عن فون دير لاين، الثلاثاء، علقت فيه على قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم.

وأعربت عن أسفها العميق لقرار الولايات المتحدة هذا، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية بمثابة ضرائب وسوف تؤثر سلبا على الشركات والمستهلكين.

وأضافت أن “الرسوم الجمركية غير العادلة ضد الاتحاد الأوروبي لن تمر دون رد. وسوف يتم اتخاذ تدابير مضادة صارمة ومتناسبة ضد هذه الرسوم”.

وأشارت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات لحماية مصالحه الاقتصادية، مؤكدة أن الاتحاد سيحمي العمال والشركات والمستهلكين في أوروبا.

ومساء الاثنين، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرين تنفيذيين بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم.

وأكد أن هذه الرسوم ستطبق على جميع الدول دون أي استثناء، موضحا أن هذه الرسوم لن يتم فرضها للشركات الأجنبية التي تقوم بإنتاج الصلب والألمنيوم داخل الولايات المتحدة.

(الأناضول)