مفوضية اللاجئين: لا تقارير عن سوء معاملة أرمن “قره باغ”

جنيف: نفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تلقي تقارير عن سوء معاملة الأرمن الفارين من منطقة “قره باغ” الأذربيجانية، مشيرة إلى فرار ما يقرب من 89 ألف شخص في أسبوع واحد.

وقالت كافيتا بيلاني، ممثلة المفوضية في أرمينيا، ردا على سؤال في مؤتمر صحافي عقدته مساء الجمعة، عما إذا كانت على علم بتقارير عن سوء معاملة الفارين من قره باغ: “لم يتم تسجيل أي حوادث سوء معاملة”.

وأكدت ممثلة المفوضية أن “الفارين قلقون بشأن ما سيحدث لهم الآن، ويشعرون بالقلق بشأن ما إذا كان بإمكان أطفالهم الحصول على التعليم”.

وأشارت إلى أن المفوضية تشعر بقلق بالغ إزاء حالة الطوارئ الإنسانية سريعة التطور في أرمينيا، مع وصول أكثر من 88 ألفا و700 لاجئ في أقل من أسبوع.

وأوضحت بيلاني: “تعمل فرق المفوضية في الميدان وعند الحدود منذ اليوم الأول، عند وصول أول دفعة من اللاجئين، وهم منهكون وخائفون ويعتريهم القلق حيال المستقبل.. لقد كانوا يعيشون تحت الحصار على مدى الأشهر التسعة الماضية، كما أنهم لا يعلمون ما سيحل بالبيوت التي اضطروا إلى الفرار منها، وما إن كانوا سيتمكنون من العودة”.

وأضافت المسؤولة الأممية أن “معظم الأشخاص وصلوا ومعهم عدد قليل جدًا من المتعلقات ويحتاجون إلى مساعدة طارئة عاجلة، بما في ذلك البطانيات والدعم الطبي والنفسي الاجتماعي والمأوى على المدى القريب”.

وفي 19 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، إطلاق عملية ضد الإرهاب “بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ”.

وفي اليوم التالي، أعلنت الوزارة التوصل إلى اتفاق لوقف باكو عمليتها ضد الإرهاب في قره باغ، وتخلي المجموعات المسلحة الأرمنية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية الموجودة في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.

(الأناضول)