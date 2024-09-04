مفوضية اللاجئين: 20 مفقودا في غرق مركب في المتوسط

روما: فقد 20 مهاجرا بعد غرق قاربهم في البحر الأبيض المتوسط، قرب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وفق ما أعلن الأربعاء القسم الإيطالي في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وقالت الناطقة باسم المفوضية كيارا كاردوليتي على إكس “فقد 20 شخصا في البحر الأبيض المتوسط بعد غرق قارب في الأول من أيلول/سبتمبر، وفق الناجين. والناجون السبعة الذين استقبلهم فريقنا في لامبيدوزا في حالة صعبة. وفقد الكثير منهم أقارب لهم” في الحادث.

وأعلنت وسائل إعلام إيطالية من جهتها أن 21 شخصا فُقدوا، بينهم ثلاثة أطفال.

وأنقذ خفر السواحل الإيطاليون الناجين وهم سوريون.

ولم يردّ جهاز خفر السواحل فورا على سؤال من وكالة فرانس برس.

وفي العام 2023، فُقد أكثر من 3 آلاف مهاجر بعد محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.

ووفقًا لأرقام وزارة الداخلية الإيطالية، انخفض عدد الوافدين عبر البحر بشكل كبير منذ بداية العام الحالي فقد وصل 43061 شخصًا إلى إيطاليا بين الأول من كانون الثاني/يناير والرابع من أيلول/سبتمبر، مقارنة بـ 115177 خلال الفترة نفسها من العام 2023.

(أ ف ب)