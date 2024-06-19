مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل ربما انتهكت قوانين الحرب في غزة

جنيف: قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب وأخفقت في التمييز بين المدنيين والمقاتلين في حملتها العسكرية على قطاع غزة.

وفي تقرير يقيم 6 هجمات إسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين وتدمير بنية تحتية مدنية، ذكرت المفوضية أن القوات الإسرائيلية “ربما انتهكت على نحو ممنهج مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم”.

وأسفر الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على غزة عن استشهاد ما يربو على 37400 ألف فلسطيني في القطاع، وفقا للسلطات الصحية هناك.

(رويترز)