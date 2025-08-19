مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل لا تسمح بدخول إمدادات كافية لغزة لتجنب الجوع

حزم المساعدات التي تم إسقاطها من طائرة فوق غزة. 13 أغسطس 2025. رويترز

جنيف: قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن إسرائيل تسمح بدخول بعض الإمدادات إلى قطاع غزة، لكن ليس بالقدر الكافي لتجنب جوع واسع النطاق.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي بجنيف “خلال الأسابيع القليلة الماضية، لم تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات إلا بكميات تبقى أقل بكثير مما هو مطلوب لتجنب جوع واسع النطاق”.

وأضاف أن خطر الجوع في غزة “نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة الإسرائيلية في منع المساعدات الإنسانية”.

تقول وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوحدة العسكرية الإسرائيلية التي تنسق المساعدات، أن إسرائيل تبذل “جهودا كبيرة” في إيصال المساعدات لغزة.

(رويترز)