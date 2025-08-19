سياسة | عربي | فلسطين

مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل لا تسمح بدخول إمدادات كافية لغزة لتجنب الجوع

منذ ساعة واحدة

حزم المساعدات التي تم إسقاطها من طائرة فوق غزة. 13 أغسطس 2025. رويترز

حجم الخط
0

جنيف: قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن إسرائيل تسمح بدخول بعض الإمدادات إلى قطاع غزة، لكن ليس بالقدر الكافي لتجنب جوع واسع النطاق.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي بجنيف “خلال الأسابيع القليلة الماضية، لم تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات إلا بكميات تبقى أقل بكثير مما هو مطلوب لتجنب جوع واسع النطاق”.

وأضاف أن خطر الجوع في غزة “نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة الإسرائيلية في منع المساعدات الإنسانية”.

تقول وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوحدة العسكرية الإسرائيلية التي تنسق المساعدات، أن إسرائيل تبذل “جهودا كبيرة” في إيصال المساعدات لغزة.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

لازاريني: موظفو الأونروا لم يستسلموا رغم الجحيم اليومي بغزة
منذ 4 ساعات
أما من ناصر ينصر غزة على الجوع والقتل؟
منذ 16 ساعة
هجرة طوعية أم إكراهٌ مُقنَّع؟
17 - أغسطس - 2025
الحكم على شخص بأمريكا بالسجن 26 شهراً لتهديده دور عبادة يهودية وقنصلية إسرائيلية
15 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية