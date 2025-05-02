مفوضية حماية البيانات الأيرلندية تغرم “تيك توك” 530 مليون يورو

لندن: فرضت مفوضية حماية البيانات الأيرلندية غرامة بقيمة 530 مليون يورو (601 مليون دولار) على موقع تيك توك لتبادل مقاطع الفيديو بسبب انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات الشخصية.

وذكرت الهيئة أن تطبيق تيك توك خالف اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي عن طريق تبادل المعلومات الخاصة بالمستخدمين الأوروبيين مع الصين، كما خالف متطلبات الشفافية للتكتل.

وتتولى مفوضية حماية البيانات الأيرلندية متابعة ملف خصوصية البيانات في تطبيق تيك توك في الاتحاد الأوروبي نظرا لأن مقر الشركة في أوروبا يقع في دبلن.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عن جراهام دويل نائب رئيس المفوضية قوله في بيان: “لم يؤكد تيك توك أو يضمن أو يوضح أن البيانات الشخصية للمستخدمين (الأوروبيين) التي يطلع عليها موظفون بالشركة عن بعد في الصين، تحظى بمستوى من الحماية يوازي المستوى المعمول به في الاتحاد الأوروبي”.

وذكر تطبيق تيك توك إنه رفض القرار ويعتزم الطعن عليه.

وإلى جانب الغرامة، تلزم العقوبة تطبيق تيك توك بتعديل آليات معالجة البيانات لديه للانصياع مع قواعد الاتحاد الأوروبي في غضون ستة أشهر.

وخلال التحقيقات، ذكر تطبيق تبادل مقاطع الفيديو أنه لم يختزن أي بيانات تخص المستخدمين من أوروبا على أجهزة معالجات في الصين، ولكنه أقر في أبريل/نيسان الماضي أن ذلك حدث على نطاق ضيق، بحسب مفوضية حماية البيانات الأيرلندية.

(د ب أ)