سياسة | دولي

مفوضية شؤون اللاجئين: أكثر من 114 مليون نازح بالعالم خلال 2023

منذ 39 دقيقة

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إسطنبول: قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الأحد، إن “أكثر من 114 مليون شخص في العالم أُجبروا على الفرار من ديارهم خلال عام 2023”.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة الأممية على حسابها عبر منصة “إكس”.
وأضافت مفوضية اللاجئين الأممية أن “أكثر من 114 مليون شخص أُجبروا على الفرار من ديارهم خلال عام 2023، ووراء هذا الرقم الصادم هناك نساء ورجال وأطفال وأسر”.
وأشارت إلى أن “عدد النازحين قسرا خلال عام 2023 تجاوز 114 مليون شخص، مقارنة بـ 51.2 مليون شخص خلال عام 2013”.
وأكدت أن “ارتفاع عدد النازحين قسرا في العالم يعود إلى الحروب والاضطهاد والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان في المقام الأول”.
ونوّهت المنظمة أنه “يجب أن نجعل 2024 عام الحلول لأزمة اللاجئين والنازحين”.
(الأناضول)

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