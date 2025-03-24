مفوضية شؤون اللاجئين الأممية تعلق جميع المساعدات الطبية في مصر تقريبا

جنيف- القاهرة: قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين، إن الأمم المتحدة علقت المساعدات الطبية للاجئين في مصر بسبب التخفيضات الحادة في التمويل.

وقالت متحدثة باسم المفوضية ، ومقرها جنيف، إن نحو 20 ألف مريض سيتأثرون بهذا القرار، مضيفة أن علاج أمراض السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب سيتأثر جراء هذا القرار.

وقالت المتحدثة إنه “من الآن فصاعدا، لا تستطيع وكالة الأمم المتحدة تمويل الرعاية الطارئة إلا في الحالات التي تهدد الحياة”. وأشارت إلى أن “العديد من المتضررين هم من اللاجئين السودانيين”.

وتعد مصر موطنا لأكثر من 900 ألف لاجئ مسجل.

يشار إلى أنه فقد الكثير من التمويل المقدم لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا والحكومات الإقليمية جراء قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء معظم عقود المساعدات الخارجية وخفض 60 مليار دولار من إجمالي المساعدات الأمريكية في الخارج.

(د ب أ)