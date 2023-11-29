مفوض أممي يدعو لتمديد الهدنة في غزة

بروكسل: دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، جميع الجهات التي لها نفوذ إلى “تمديد الهدنة في قطاع غزة لأسباب إنسانية”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء، خلال افتتاح مؤتمر البرلمان الأوروبي رفيع المستوى حول حقوق الإنسان.

وقال تورك، “يجب ضمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة واستدامتها”.

وأوضح أن “الهدنة الإنسانية التي تمت بين إسرائيل وحماس، قدمت بعض الراحة للمدنيين، ومكنت من لمّ شمل العائلات بعد وقت طويل”.

وتطرق المفوض الأممي، للحرب الروسية الأوكرانية، مذكرا أنها مستمرة منذ حوالي عامين، وأنها تسببت في نزوح 6 ملايين أوكراني من مناطقهم.

كما ذكر أن انتهاكات حقوق الإنسان تحدث في العديد من المناطق حول العالم، وأن خطابات الكراهية والعنصرية تستهدف اللاجئين في أوروبا.

ودعا تورك، المجتمع الدولي إلى “اتخاذ خطوات فعالة لمنع الترحيل الجماعي للاجئين، والتعامل مع طالبي اللجوء بشكل عادل، في إطار اتفاقية الهجرة”.

(الأناضول)