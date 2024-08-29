مفوض أوروبي: الوضع في الضفة الغربية المحتلة يتدهور

أنقرة: قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش، إن الوضع بالضفة الغربية المحتلة يزداد سوءا يوميا بسبب “استخدام الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عنفا عشوائيا ضد المدنيين الفلسطينيين”.

جاء ذلك في منشور للمفوض الأوروبي الخميس عبر منصة “إكس”، شدد فيه على أن تدمير المنازل والبنية التحتية في الضفة الغربية “انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وفجر الأربعاء بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمال الضفة، هي الأوسع منذ عام 2002، وأسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة آخرين، فضلا عن تدمير عدد من المنازل والبنى التحتية.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس،حيث استشهد برصاصه 670 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوا الأزمات الإنسانية في العالم.

(وكالات)