سياسة | دولي

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إسرائيل وحماس ارتكبتا جرائم حرب

منذ ساعتين

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

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جنيف: قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الأربعاء إن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ارتكبتا جرائم حرب في الصراع الذي اندلع قبل ما يزيد قليلا عن شهر.

وقال فولكر تورك عند معبر رفح في مصر على الحدود مع غزة “إن الفظائع التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية المسلحة في السابع من أكتوبر تشرين الأول كانت بشعة، وكانت جرائم حرب، وكذلك استمرار احتجاز الرهائن”.

وأضاف أن “العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين يعد أيضا جريمة حرب، وكذلك الإخلاء القسري غير القانوني للمدنيين”.

 (رويترز)

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  1. يقول سيد:
    نوفمبر 8, 2023 الساعة 4:51 م

    الاحتلال والحلفاء والامم المتحدة ارتكبت وترتكب جرائم ابادة ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني دون توقف!!!

    رد
  2. يقول الحوار المتمدن:
    نوفمبر 8, 2023 الساعة 4:57 م

    طبعا نمساوي ويتسق مع مواقف بلده وأختها ألمانيا!

    رد

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