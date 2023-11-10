سياسة | عربي | فلسطين

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: على إسرائيل حماية الفلسطينيين في الضفة

منذ 29 دقيقة

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عمان: قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إنه يتعين على إسرائيل أن تتخذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث يجدون أنفسهم مستهدفين بمزيد من أعمال العنف منذ اندلاع الصراع مع حماس الشهر الماضي.

وقال فولكر تورك لصحافيين في العاصمة الأردنية عمان “أناشد أيضا السلطات الإسرائيلية، وبشكل عاجل، أن تتخذ تدابير فورية لضمان حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يتعرضون للعنف يوميا من جانب القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين وسوء المعاملة والاعتقالات والإجلاء والترهيب والإذلال”.

(رويترز)

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