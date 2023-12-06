الأمم المتحدة: الفلسطينيون في قطاع غزة يعيشون في “رعب مطلق”

جنيف: أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الأربعاء أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون في “رعب مطلق يتفاقم”، متحدثا خلال مؤتمر صحافي في جنيف.

وأشار إلى “مخاطر متزايدة” بوقوع “جرائم فظيعة” من إبادة وجرائم في حق الإنسانية وجرائم حرب في مثل “هذه الظروف الانسانية الكارثية”.

قال تورك إنه بعد شهرين على “الهجمات المروعة التي نفذتها حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى على إسرائيل … ما زال المدنيون في غزة يتعرضون لقصف إسرائيلي متواصل ولعقاب جماعي”.

ودعا إلى وقف فوري للأعمال العسكرية وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وتشن إسرائيل حملة قصف مدمر على قطاع غزة، وتنفذ فيه منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر عمليات برية واسعة النطاق ردا على هجوم نفذته حركة حماس داخل أراضي الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

واستشهد 16248 شخصا أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال في قطاع غزة منذ بدء الحرب، بحسب وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس.

في إسرائيل، قتل 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين قضوا في اليوم الأول من هجوم حماس، وفق سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتفيد إسرائيل أن 138 رهينة اقتيدوا إلى قطاع غزة في يوم الهجوم لا يزالون محتجزين بعد الإفراج خلال الهدنة عن 105 رهائن من بينهم 80 أفرج عنهم مقابل إطلاق الدولة العبرية سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها.

وأكد تورك أن “الوضع الإنساني كارثي” مضيفا أن “الفلسطينيين في غزة يعيشون في رعب مطلق يتفاقم”.

ودعا إلى “اتخاذ تدابير بصورة عاجلة سواء من الطرفين المعنيين أو من جميع الدول وخصوصا تلك التي لديها نفوذ، لمنع وقوع مثل هذه الجرائم”.

“خطاب كراهية”

كذلك، أعرب عن مخاوفه حيال “تصريحات تنزع الصفة البشرية” عن الأشخاص، أدلى بها “مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى حاليون أو سابقون، وكذلك ممثلون لحماس”، مشددا على أن “التاريخ أثبت لنا إلى أين يمكن أن يقود هذا النوع من الكلام”.

وتابع “هذا ليس غير مقبول فحسب، بل يمكن لمحكمة مختصة اعتبار مثل هذه التصريحات … بمثابة تحريض على ارتكاب جرائم فظيعة”.

بعدما ندد بارتفاع كبير في خطاب الكراهية عالميا في الشهرين الماضيين وخصوصا معاداة السامية والتعصب ضد المسلمين – قال إن القادة السياسيين الذين يستخدمون “الخطاب التحريضي والسام والكراهية … يجب إدانتهم بشدة”.

وتابع تورك أن وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة “مقلق جدا” داعيا السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء “الإفلات من العقاب على نطاق واسع” عن الانتهاكات.

وأضاف أن “السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة المتراكمة هو إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين”.

وقال تورك إنه التقى فلسطينيين واسرائيليين يريدون مستقبلا سلميا للطرفين وحاليا لا يتم الاستماع لاصواتهم.

وأضاف “آمل أن يكونوا أقوى بكثير في المستقبل”.

وخلص إلى القول “هناك شيء واضح جدا، لا يمكن أن يعود الأمر إلى ما كان عليه”.

(وكالات)