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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى بذل جهود دبلوماسية لحل أزمة لبنان

منذ 6 ساعات

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جنيف: دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء جميع الدول والأطراف ذات النفوذ في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر إلى العمل على تجنب المزيد من التصعيد في لبنان.

وقال متحدث باسم تورك خلال إفادة صحفية في جنيف “المفوض السامي فولكر تورك يدعو جميع الدول والأطراف ذات النفوذ في المنطقة وخارجها إلى تجنب المزيد من التصعيد وبذل كل ما في وسعها لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 24, 2024 الساعة 12:37 م

    ههه أمم متحدة صارت رهينة بيد عصابة البيت الأسود الصهيوني يا دودي منذ 1948 يا أبو العينين ✌️🇵🇸🇱🇧✌️

    رد

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