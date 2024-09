مفوض الأونروا: إسرائيل تحظر إدخال مستلزمات منقذة للحياة إلى غزة- (تغريدة)

غزة: قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن إسرائيل حظرت إدخال مساعدات بالغة الأهمية بينها أجهزة التنفس الاصطناعي وأدوية السرطان إلى غزة، وأرجعت شاحنة مساعدات بسبب مقصات طبية.

وذكر لازاريني، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” الاثنين، أن جميع سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء، وأضاف: “يأتي القليل جدًا وتزداد القيود”.

وأوضح أنه “تم إرجاع شاحنة محملة بالمساعدات لأنها كانت تحتوي على مقصات تستخدم في مجموعات الأدوات الطبية للأطفال”.

وتابع: “يضاف المقص الطبي الآن إلى قائمة طويلة من المواد المحظورة التي تصنفها السلطات الإسرائيلية على أنها ذات استخدام مزدوج”.

وأوضح أن القائمة تشمل مواد أساسية ومنقذة للحياة، بينها أدوية التخدير، والأضواء الشمسية، وأسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي، وأقراص تنظيف المياه، وأدوية السرطان، ومستلزمات الأمومة.

وشدد على أنه يجب تسهيل وتسريع عملية السماح بمرور الإمدادات الإنسانية وتسليم المواد الأساسية والحيوية.

وأضاف: “حياة مليوني شخص تعتمد على ذلك، وليس هناك وقت لنضيعه”.

#Gaza: an entire population depends on humanitarian assistance for survival. Very little comes in & restrictions increase.

A truck loaded with aid has just been turned back because it had scissors used in children’s medical kits.

Medical scissors are now added to a long list of… pic.twitter.com/Obpsi9bVkV

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 11, 2024