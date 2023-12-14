مفوض “الأونروا”: الفلسطينيون في غزة لم يعد لديهم وقت أو خيارات.. والمالكي يرفض كل المحاولات الرامية لتقويض عمل المنظمة الأممية

غزة- “القدس العربي”:

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، إن الفلسطينيين في قطاع غزة “لم يعد لديهم وقت أو خيارات”، فيما أشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بـ”الجهود الجبارة” التي تقوم بها “الأونروا” والعاملون بها، لوصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، في ظل العدوان الإسرائيلي الهمجي.

وفي كلمة نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، ألقاها خلال المنتدى العالمي للاجئين المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، قال لازاريني”في مواجهة القصف والحرمان والأمراض، في مساحة ضيقة بشكل متزايد، يواجه الفلسطينيون أحلك فصل في تاريخهم منذ العام 1948، مع أنه تاريخ مؤلم”.

وأضاف لازاريني هو يشرح ظروف السكان القاسية “سكّان غزّة يتجمّعون الآن في أقل من ثلث الأراضي الأصلية، بالقرب من الحدود المصرية”، مبينا أنه “من غير الواقعي التفكير بأنّ الناس سيظلّون صامدين في مواجهة مثل هذه الظروف المعيشية”.

وأكد في ذات الوقت أن مدينة رفح الواقعة على الحدود المصرية، والتي يوجد فيها المعبر الوحيد المفتوح أمام المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، قد ارتفع عدد سكانها من 280 ألف نسمة إلى “أكثر من مليون شخص”.

وأشار في ذات الوقت إلى أن الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية تعتمد إلى حدّ كبير على قدرات “الأونروا”، والتي أصبحت “على وشك الانهيار”.

وأضاف “نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار للأغراض الإنسانية في غزة وإنهاء الحصار للسماح بدخول المساعدات الكافية”.

ورحب لازاريني في ذات الوقت بـ”الدعم الساحق” من 153 دولة عضو في الأمم المتحدة اعتمادها قراراً في الجمعية العامة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وقال “يجب أن نكون قادرين على توفير وتقديم المساعدات الإنسانية بالشكل الذي يجعلها جديرة باسمها. يجب أن يكون الدعم مجديا”، مضيفا أن “اليوم التالي للحرب في غزة سوف يتشكل من خلال كيفية استجابتنا للأزمة الحالية”.

وتابع وهو يتحدث عن الوضع الإنساني الصعب في غزة جراء الحرب الإسرائيلية “ماذا يمكن لمئة شاحنة أو ما يقرب من هذا العدد يوميا أن تقدم لـ2.2 مليون شخص؟”.

وأضاف أيضا “لقد استغرقت المناقشات رفيعة المستوى حول عدد الشاحنات يوميا الكثير من الوقت والطاقة لدرجة أنني لم أجد إجابة لأب لخمسة أطفال في رفح سألني كيف يمكنه هو وأطفاله البقاء على قيد الحياة على علبة واحدة من البقوليات لمدة ثلاثة أيام”، مضيفا: “نحن بعيدون جدا عن الاستجابة الإنسانية الكافية”.

إلى ذلك فقد أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عن قلقه إزاء النزوح الجماعي لسكان غزة، وأكد في ذات الوقت على أهمية الدعوة لوقف إطلاق النار.

وقال خلال المنتدى “أعتقد أنه من المهم أن نشدد على أن هذا الإجلاء للأشخاص (…) لا يحب أن يتم الترويج له ولا أن يكون قسريا، لكن بما أن الناس يتعرضون للقصف وهم في وضع صعب جدًا، يمكن القول إن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق”.

وفي سياق قريب، التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع مفوض “الأونروا” على هامش المنتدى العالمي للاجئين، المنعقد حاليا في مدينة جنيف السويسرية.

وأشاد المالكي بما وصفها بـ”الجهود الجبارة” التي تقوم بها “الأونروا” والعاملين بها، والجهد الذي يقوم به المفوض العام لتأمين وصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، في ظل عدوان إسرائيلي همجي وحرب إبادة وتجويع.

وأكدت الخارجية في بيان لها أن المفوض العام أطلع المالكي على جهود “الأونروا” في تقديم المساعدات.

كما أطلعه على زيارة وفد الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للاطلاع على الأوضاع على معبر رفح، والمعونات التي تمنع إسرائيل دخولها إلى قطاع غزة، وتحرم شعبنا من الغذاء والماء والدواء، رغم توفرها بدعم الدول الشقيقة والصديقة على الجانب المصري.

وأشار إلى أن “الأونروا” تقوم وستقوم بكل واجباتها للوفاء بالتزاماتها، مطالبًا المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه “الأونروا” واللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الأوضاع الكارثية في غزة.

من جهته أكد المالكي على أن الحفاظ على “الأونروا” وولايتها أولوية دولية، وقال “يجب عدم خذلان الوكالة الأممية ومهمتها الإنسانية السامية، ودورها في حماية اللاجئين وإغاثتهم وتأمين ضرورات الحياة لهم من إيواء وتعليم وصحة، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى رفض دولة فلسطين ومواجهتها لكل المحاولات الرامية لتقويض “الأونروا” من خلال وقف تمويلها واتهامها باتهامات باطلة من أجل إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وفي سياق التحركات الفلسطينية لصد العدوان على غزة، شاركت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي لشبكات النساء الوسيطات، الذي يُعقد في مقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

عدد من النساء في قطاع غزة أنجبن أطفالهن في ملاجئ ويخضع بعضهن لعمليات قيصرية دون تخدير

وتحدثت في كلمة لها في الفعالية عن مأساة النساء في الحرب، لافتة إلى أن عددا من النساء في قطاع غزة، أنجبن أطفالهن في ملاجئ تفتقر إلى شروط النظافة الأساسية، ويخضع بعضهن لعمليات قيصرية دون تخدير، في وقت لا يُسمح فيه بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت “إن نساء فلسطين وأطفالها يواجهون عملية تطهير عرقي، وإبادة جماعية، وتهجير قسري، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على مرأى العالم ومسمعه”.

وقدمت جادو إحاطة للمشاركات حول معاناة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وبالأخص في قطاع غزة، حيث يتعرض للفظائع والرعب المطلق من آلة الحرب الإسرائيلية، متحدثة عن انتهاكات الاحتلال والمستعمرين غير المسبوقة في الضفة الغربية.

وعلى هامش المشاركة، قدمت جادو إحاطة لرؤساء البعثات الدبلوماسية لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، لمجريات الأحداث الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، عقدتها سفارة دولة فلسطين لدى إثيوبيا، بحضور ممثلي مجلس السفراء العرب، وسفراء الدول الإفريقية والأوروبية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.