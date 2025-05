مفوض الأونروا: فلسطينيو شمال غزة ينتظرون الموت بأي لحظة- (تدوينة)

إسطنبول: قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، الثلاثاء، إن أهالي شمال قطاع غزة “ينتظرون الموت بأي لحظة”، وسط إبادة إسرائيلية مستمرة في المنطقة.

جاء ذلك في “نداء استغاثة” أطلقه موظفو الوكالة الأممية في شمال غزة، ونشره لازاريني عبر حسابه على منصة “إكس”.

وأوضح لازاريني أن قصف القوات الإسرائيلية في شمال غزة “مستمر لنحو 3 أسابيع، مع ارتفاع عدد القتلى”.

وأضاف: “موظفونا يبلغون أنهم لا يستطيعون العثور على طعام أو ماء أو رعاية طبية. ورائحة الموت في كل مكان حيث تُركت الجثث ملقاة على الطرق أو تحت الأنقاض”.

وأوضح أنه “جرى رفض بعثات لإزالة الجثث أو تقديم المساعدة الإنسانية”.

وتابع: “في شمال غزة، الناس ينتظرون الموت فقط. يشعرون بأنهم متروكون ووحيدون بلا أمل، يعيشون خائفين من الموت في أي لحظة”.

وقال لازاريني: “طيلة العام الماضي من الحرب (في غزة)، بقي بعض موظفي الأونروا في الشمال، وعملوا المستحيل لتقديم المساعدة للنازحين”.

وأضاف: “أبقينا بعض ملاجئنا مفتوحة رغم القصف العنيف والهجمات (الإسرائيلية) على مبانينا”.

وطالب لازاريني “باسم موظفي الأونروا في شمال غزة” بهدنة “فورية ولو لبضع ساعات، لتمكين مرور إنساني آمن للعائلات التي ترغب في مغادرة المنطقة والوصول إلى أماكن أكثر أمانا”.

وقال إن الهدنة هي “الحد الأدنى لإنقاذ أرواح المدنيين الذين لا علاقة لهم بهذا الصراع”.

🆘🆘 from our @UNRWA staff in northern #Gaza.

Nearly three weeks of non-stop bombardments from the Israeli Forces as the death toll increases.

Our staff report they cannot find food, water or medical care.

The smell of death is everywhere as bodies are left lying on the roads…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) October 22, 2024